У электромобилей существуют проблемы с зарядкой. Впрочем, исследователи из Корнельского университета предложили решение для этой проблемы.

Одно из препятствий для электромобилей сейчас трудности с зарядкой. На самом деле только в Калифорнии, где одна из лучших инфраструктур для электрокаров в мире, пятая часть всех покупателей электромобилей возвращается к традиционным автомобилям, главным образом, из-за проблем с зарядкой. То есть инфраструктура и технология зарядки имеют огромный потенциал для улучшения.

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По данным Business Insider, исследователи из Корнельского университета во главе с доцентом кафедры электротехники и вычислительной техники Хуррамом Афринди разработали технологию, которая позволит транспортным средствам заряжаться на дороге во время движения. Это, по сути, превратило бы американские дороги на беспроводные зарядные устройства.

Афринди говорит, что работал над технологией последние семь лет. Вот как это могло бы работать, по его мнению: "Автомобильные дороги имели бы зарядную полосу, примерно как полосу высокой загруженности", – сказал Африди. "Если бы у вас закончился заряд аккумулятора, вы переехали бы на зарядную полосу. Она сможет определить, какая машина выехала на полосу движения, и впоследствии она пришлет вам счет".

Технология Африди предусматривает монтаж в дорогу специальных металлических пластин, которые подключены к электросети и высокочастотному инвертору. Пластины будут создавать переменные электрические поля, которые притягивают и отталкивают пару соответствующих пластин, прикрепленных к нижней части электромобиля.

Однако исследователи столкнулись с проблемой. Они, кажется, не могут найти детали, которые могут справиться с высоким уровнем мощности, необходимой для подзарядки транспортных средств в достаточном количестве, пока они находятся в движении. Это должен быть материал, который не только устойчив к атмосферным воздействиям, но способен противостоять высокому напряжению и теплу от проезжающих транспортных средств.