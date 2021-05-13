Заряджання електромобілів поки що - серйозна проблема для їх масового використання. Втім, дослідники з Корнельського університету запропонували рішення для цієї проблеми.

Однією з перешкод для електромобілів зараз є клопоти із зарядкою. Насправді лише у Каліфорнії, де одна з найкращих інфраструктур для електрокарів у світі, п'ята частина всіх покупців електромобілів повертається до традиційних автомобілів, головним чином, через проблеми із зарядкою. Тож інфраструктура та технологія зарядки мають величезний потенціал для покращення.

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За даними Business Insider, дослідники з Корнельського університету на чолі з доцентом кафедри електротехніки та обчислювальної техніки Хуррамом Афрінді розробили технологію, яка дозволить транспортним засобам заряджатись на дорозі під час руху. Це, по суті, перетворило б американські дороги на бездротові зарядні пристрої.

Афрінді каже, що працював над технологією останні сім років. Ось як це могло б працювати, на його думку: "Автомобільні дороги мали б зарядну смугу, приблизно як смугу високої завантаженості", - сказав Афріді. "Якби у вас закінчився заряд акумулятора, ви переїхали б на зарядну смугу. Він зможе визначити, яка машина виїхала на смугу руху, і згодом він надішле вам рахунок".

Технологія Африді передбачає монтаж в дорогу спеціальних металевих пластин, які підключені до електромережі та високочастотного інвертора. Пластини створюватимуть змінні електричні поля, які притягують і відштовхують пару відповідних пластин, прикріплених до нижньої частини електромобіля.

Однак дослідники зіткнулися з проблемою. Вони, здається, не можуть знайти деталі, які можуть впоратися з високим рівнем потужності, необхідної для заряджання транспортних засобів в достатній кількості, поки вони перебувають у русі. Це повинен бути матеріал, який не тільки стійкий до атмосферних впливів, але здатний протистояти високій напрузі та теплу від проїжджаючих транспортних засобів.