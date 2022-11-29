Южноафриканская компания создала первый в мире бронированный Jaguar I-Pace. Компания Armormax утверждает, что сделала автомобиль из самого легкого защитного материала в мире.

О том, что престижный пассажирский электромобиль "оденут" в броню, мы услышали несколько месяцев назад. Речь шла о BMW i7, однако баварская компания заявила лишь о намерении сделать такую машину. Австралийская компания, специализирующаяся на переработке серийных автомобилей, представила уже готовый бронированный электромобиль Jaguar I-Pace .

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У компании по производству бронированных автомобилей Armormax есть офисы по всему миру, но за разработку бронированного внедорожника Jaguar отвечает ее база в Южной Африке. Jaguar South Africa работала с компанией над производством I-Pace, и работа по бронированию не отменяет гарантию.

Бронирование автомобиля, как правило, прибавляет тонну веса, но Armormax говорит, что I-Pace использует преимущества собственных материалов. Компания утверждает, что ее защитный материал самый легкий в мире и отмечает использование высококачественного баллистического стекла. I-Pace имеет рейтинг баллистической защиты B4, охватывающий пистолеты калибра до .44 Magnum и дробовики. Armormax добавил шины Run-Flat и систему внутренней связи.

Смотрите видео об электрическом бронированном Jaguar I-Pace:

Мы не знаем, будет ли Armormax предлагать I-Pace вне Южной Африки, но, вероятно, он будет недешевым. I-Pace в США стартует от более чем 71 000 долларов, и это еще до того, как покупатели добавят любые бронированные листы Armormax. Помимо брони Armormax может дополнить машину системами дымовой завесы, дверными ручками с электрическим разрядом и системой распределения дорожного крепления.