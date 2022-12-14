Jaguar F-PACE отримав нові опції, спрощений модельний ряд, більший запас ходу для плагін-гібрида P400e та покращену інформаційно-розважальну систему.

У 2024 модельному році P400e очолить лінійку електрифікованих силових агрегатів F-PACE. Він вирізняється більшим блоком літій-іонних акумуляторів, що має 9 модулів замість 8. Ємність батареї збільшена до 19,2 кВт⋅год (раніше 17,1 кВт⋅год). Для власників це означає збільшений на 20% запас ходу на електротязі: відтепер авто долає 65 км замість 53 км. Показники споживання пального за циклом WLTP TEL1 – 1,6 л/100 км.

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Комбінована потужність силового агрегата 404 к.с., а крутний момент 640 Нм дозволяє прискорюватися від 0 до 100 км/год лише за 5,3 секунди. Очікується, що частка таких продажів досягне 98% у країнах, де найбільш популярними є електрифіковані автомобілі – наприклад, у Нідерландах.

Сфокусований на простоті вибору, елегантний модельний ряд F-PACE тепер запропонований у версіях R-Dynamic – інші не будуть доступні. Це оптимізує пропозицію для власників та відображає ексклюзивність покращених специфікацій.

Інтер’єр F-PACE збагачений інноваційними технологіями: версія R-Dynamic S вирізняється новим TFT цифровим дисплеєм водія. А це – конфігурація двох циферблатів із вибором медіа або навігації на центральній панелі. Бездротова зарядка для пристроїв стандартна для R-Dynamic SE.

Швидка, інтуїтивно зрозуміла інформаційно-розважальна система Pivi Pro у всіх версіях F-PACE забезпечить постійний зв'язок із такими бездротовими технологіями, як Apple CarPlay® та Wireless Android Auto™ у стандартній комплектації. Навігація what3words також інтегрована. Віддалене оновлення програмного забезпечення дозволить оновлювати Pivi Pro та системи авто у будь-який момент.



Уся лінійка силових агрегатів – це 4-циліндровий бензиновий плагін-гібрид (PHEV) потужністю 404 к.с., 4-циліндровий бензиновий двигун потужністю 250 к.с., 4-циліндровий м’який дизельний гібрид (MHEV) потужністю 163 к.с. і 204 к.с., 6-циліндровий дизельний MHEV потужністю 300 к.с., 6-циліндровий бензиновий MHEV потужністю 400 к.с. і бензиновий двигун V8 потужністю 550 к.с. (залежно від ринку). Всі вони виготовлятимуться у Центрі виробництва двигунів Jaguar Land Rover у місті Вулвергемптон, Велика Британія.

Модельний ряд F-PACE оснащений 8-ступінчастою автоматичною трансмісією та доступний з повним приводом. Майбутні власники отримають не лише вишукану розкіш автомобіля, а й ідеальний баланс продуктивності та маневреності.

Очікується, що в Україні F-PACE 2024 модельного року буде доступний для замовлення у всіх специфікаціях на початку 2023 року. Вартість буде повідомлена пізніше.