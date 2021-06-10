А еще с обновлением Opel Grandland Х сменил название на Opel Grandland.

Модернизированный до 2021 года флагманский кроссовер Opel потерял “Х” в своем названии, вслед за Mokka и Crossland, и теперь называется просто Grandland.

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Opel Grandland образца 2021 года имеет обязательный для новых Opel “визор” – стилистическое оформление передней части. Фары у кроссовера теперь матричные.

Полностью цифровая кабина – это интуитивно понятная панель Opel Pure с широкоформатными дисплеями, объясняет Opel. Один из них – 12-дюймовый “инфоцентр водителя”, а другой предназначен для мультимедийных и системных функций.

Также есть система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль с функцией stop & go, парковочный ассистент. Opel отмечает следующие аспекты Grandland:

Компактный внедорожник: плагин-гибридные версии также имеют систему полного привода;

Ведущая в своем классе технология света: адаптивный пиксельный свет IntelliLux LED® со 168 светодиодами;

Раннее обнаружение: система ночного видения делает пешеходов и диких животных заметными в темноте;

Дополнительная безопасность: Highway Integration Assist поддерживает дистанцию и положение на полосе движения;

Хорошее здоровье: эргономичные передние сиденья с сертификацией AGR.

Что касается силовых агрегатов для обновленного Grandland Opel отмечает только, что покупателям будут доступны как бензиновые моторы, так и гибридные установки с возможностью зарядки от сети. Скорее всего речь идет о тех же плагин-гибридах, которые были у дореформенного Grandland X. Эти установки включают переднеприводные 224-сильные выполнения и полноприводные 300-сильные, с дополнительным мотором на задней оси. Гибридные кроссоверы способны преодолевать на чистой электроэнергии до 50 километров.

Подробную информацию и цены на обновленный кроссовер Opel обещает раскрыть в ближайшее время, так как старт продаж в Европе назначен на осень.

Фото: Opel Grandland 2021 / Opel Grandland