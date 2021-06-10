А ще з оновленням Opel Grandland Х змінив назву на Opel Grandland.

Модернізований до 2021 року флагманський кросовер Opel втратив “Х” у своїй назві, слідом за Mokka та Crossland, і тепер називається просто Grandland.

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Opel Grandland зразка 2021 року має обов’язковий для нових Opel “візор” – стилістичне оформлення передньої частини. Фари у кросовера тепер матричні.

Повністю цифрова кабіна – це інтуїтивно зрозуміла панель Opel Pure з широкоформатними дисплеями, пояснює Opel. Один з них – 12-дюймовий “інфоцентр водія”, а інший призначений для мультимедійних та системних функцій.

Також є система кругового огляду, адаптивний круїз-контроль з функцією stop & go, паркувальний асистент. Opel наголошує на наступних аспектах Grandland:

Компактний позашляховик: плагін-гібридні версії також мають систему повного приводу;

Провідна у своєму класі технологія світла: адаптивне піксельне світло IntelliLux LED® зі 168 світлодіодами;

Раннє виявлення: система нічного бачення робить пішоходів та диких тварин помітними в темряві;

Додаткова безпека: Highway Integration Assist підтримує дистанцію та положення на смузі руху;

Гарне здоров’я: ергономічні передні сидіння з сертифікацією AGR.

Про силові агрегати для оновленого Grandland Opel зазначає лише, що покупцям будуть доступні як бензинові мотори, так і гібридні установки з можливістю зарядки від мережі. Скоріш за все мова йде про ті ж плагін-гібриди, що були у дореформеного Grandland X. Ці установки включають передньопривідні 224-сильні виконання та повнопривідні 300-сильні, з додатковим мотором на задній осі. Гібридні кросовери здатні долати на чистій електроенергії до 50 кілометрів.

Детальнішу інформацію та ціни на оновлений кросовер Opel обіцяє розкрити найближчим часом, оскільки старт продажів у Європі призначений на осінь.

Фото: Opel Grandland 2021 / Opel