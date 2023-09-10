В столице сфотографировали новый Porsche Cayenne. Кроссовер совсем недавно прошел фейслифтинг, но один из них уже появился в Украине.

Обновленный Porsche Cayenne 2023 можно узнать по измененным фарам и радиаторной решетке. В салоне заменили руль и джойстик КПП, а также установили новую виртуальную приборную панель и увеличенный тачскрин.

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На фото попал базовый 3,0-литровый Porsche Cayenne на 354 л. стоимостью 3,6 млн гривен. Он стартует до сотни за 6 с и развивает 248 км/ч. Следует отметить, что в линейке Porsche Cayenne 2023 есть модели мощностью до 739 сил.