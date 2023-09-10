В столиці сфотографували новий Porsche Cayenne. Кросовер зовсім недавно пройшов фейсліфтинг, та один з них уже з’явився в Україні.

Оновлений Porsche Cayenne 2023 можна впізнати за зміненими фарами та решіткою радіатора. В салоні замінили руль і джойстик КПП, а також встановили нову віртуальну панель приладів і збільшений тачскрін.

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На фото потрапив базовий 3,0-літровий Porsche Cayenne на 354 к. с. вартістю 3,6 млн гривень. Він стартує до сотні за 6 с і розвиває 248 км/год. Варто відзначити, що в лінійці Porsche Cayenne 2023 є моделі потужністю до 739 сил.