Вы заливаете воду, а водородная система производства Hydroxy создает из нее водосодержащий газ, которым обогащает топливо. Это уменьшает расход основного топлива, выравнивает компрессию и улучшает ходовые свойства автомобиля, а также увеличивает ресурс двигателя вдвое.

Первый шаг к водородному двигателю

Водородная тема сейчас в тренде. Мировые автопроизводители делают акцент на увеличении количества заправочных станций для автомобилей на водороде.

Автомобили с обычным двигателем внутреннего сгорания, которые работают на бензине, дизеле или газе, тоже можно обогатить водородсодержащей смесью. Это не изменит основного типа топлива автомобиля, но может существенно сэкономить его расходы, уменьшить выбросы вредных веществ и улучшить работу двигателя.

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Дизель, бензин или газ?

Система совместима со всеми видами органического топлива. Особенно для дизельных двигателей такая универсальность делает систему достойным аналогом ГБО, которое часто устанавливают на бензиновые автомобили.

С водородной системой для автомобиля экономия топлива составит до 18%, или 1-2 л на 100 км. Также выхлоп становится намного чище: содержание угарного газа (CO) и углеводородов (CnHm) уменьшается в полтора раза, оксидов нитрогена (NnOm) – до пяти раз.

Просто залей воды

Расход дистиллированной воды для работы системы – ориентировочно 1 л воды на 2000 км пробега.

Система методом электролиза создает газ из смеси водорода и кислорода. Он сразу попадает в камеру сгорания авто и сгорает с основным топливом, выделяя дополнительную энергию. Благодаря этому расход топлива уменьшается до 18%, а мощность и ходовые свойства - растут. Благодаря этой энергии очищаются сажевые и углеродные отложения, что выравнивает компрессию в двигателе. Это обеспечивает лучшую тягу и мощность.

Также уменьшается нагрузка на сажевый или катализатор, что увеличивает их ресурс на 33%. А ресурс двигателя после установки водородной системы увеличивается вдвое.

Монтируется генератор водорода под капотом или в багажник. Такое оборудование не требует дополнительной сертификации, поэтому работать начинает сразу после установки.

В Украине единственным производителем запатентованных водородных систем является научно-производственная компания Hydroxy Ukraine.

Получить консультацию о приобретении водородных систем можно по телефону +380 98 858 38 88.

Посетить СТО лично можно по адресу: Львов, с. Подборцы, ул. Тракт Глинянский, 29 или узнать больше на сайте hydroxy.com.ua.