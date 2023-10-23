Стоимость горючего на основе нефти, то есть бензина и дизеля, снова возросла. Но без них запустить двигатель внутреннего сгорания невозможно.

Ученые разных стран стремятся создать транспортные на альтернативном топливе, однако, к сожалению, пока без результата.

Среди возможных вариантов, доступных для украинских автовладельцев уже сегодня, – установка на автомобиль водородной системы. Это оборудование, работающее на воде. Для ее работоспособности нужно каждые 2000 км заливать около одного литра воды.

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Из воды водородная система образует водосодержащий газ – смесь водорода и кислорода. Он сразу попадает в камеру сгорания и сгорает с основным топливом, выделяя дополнительную энергию. Благодаря этому расход топлива уменьшается до 18%, а мощность и ходовые свойства растут. В то же время очищаются сажевые и углеродные отложения, что выравнивает компрессию в двигателе. А это обеспечивает лучшую тягу и мощность.

Также уменьшается нагрузка на сажевый фильтр или катализатор, что увеличивает их ресурс на 33%. А ресурс двигателя после установки водородной системы увеличивается вдвое.

Водородная система легко устанавливается в подкапотное пространство или багажник. При этом она абсолютно безопасна, потому что водосодержащий газ не хранится в баллоне, а производится непосредственно во время движения и сразу же используется.

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