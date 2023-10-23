Вартість пального на основі нафти, тобто бензину та дизелю, знову зросла. Але без них запустити двигун внутрішнього згоряння нереально.

Науковці різних країн прагнуть створити транспортні на альтернативному паливі, однак, на жаль, поки що без результату.

Серед можливих варіантів, доступних для українських автовласників вже сьогодні – встановлення на авто водневої системи. Це устаткування, яке працює на воді. Для її працездатності потрібно кожних 2000 км заливати близько одного літра води.

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З води воднева система утворює водневмісний газ – газ суміші водню та кисню. Він одразу потрапляє у камеру згоряння авто та згоряє з основним паливом, виділяючи додаткову енергію. Завдяки цьому витрата пального зменшується до 18%, а потужність та ходові властивості зростають. Водночас очищаються сажові та вуглецеві відкладення, що вирівнює компресію у двигуні. А це забезпечує кращу тягу та потужність.

Також зменшується навантаження на сажовий чи каталізатор, що збільшує їх ресурс на 33%. А ресурс двигуна після встановлення водневої системи збільшується вдвічі.

Воднева система легко встановлюється в підкапотний простір або багажник. При цьому вона абсолютно безпечна, тому що водневмісний газ не зберігається в балоні, а виробляється безпосередньо під час руху і відразу ж використовується.

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