Ви заливаєте воду, а воднева система виробництва Hydroxy створює з неї водневмісний газ, яким збагачує пальне. Це зменшує витрату основного пального, вирівнює компресію та покращує ходові властивості авто, а також збільшує ресурс двигуна вдвічі.

Перший крок до водневого двигуна

Воднева тема зараз у тренді. Світові автовиробники роблять акцент на збільшенні кількості заправних станцій для авто на водні.

Автомобілі зі звичайним двигуном внутрішнього згоряння, які працюють на бензині, дизелі чи газі, теж можна збагатити водневмісною сумішшю. Це не змінить основного типу пального автомобіля, але може суттєво зекономити його витрати, зменшити викиди шкідливих речовин та покращити роботу двигуна.

Також у тему як працює воднева система для авто

Дизель, бензин чи газ?

Система сумісна з усіма видами органічного палива. Особливо для дизельних двигунів така універсальність робить систему достойним аналогом ГБО, яке часто монтують на бензинові автомобілі.

Загалом з водневою системою для авто економія палива складе до 18%, або 1-2 л на 100 км. Також вихлоп стає набагато чистішим: вміст чадного газу (CO) і вуглеводнів (CnHm) зменшується в півтора раза, оксидів нітрогену (NnOm) – до п'яти разів.

Просто залий води

Витрата дистильованої води для роботи системи - орієнтовно 1 л води на 2000 км пробігу.

Система методом електролізу створює газ з суміші водню та кисню. Він одразу потрапляє у камеру згоряння авто та згоряє з основним паливом, виділяючи додаткову енергію. Завдяки цьому витрата палива зменшується до 18%, а потужність та ходові властивості - зростають. Завдяки цій енергії очищаються сажові та вуглецеві відкладення, що вирівнює компресію у двигуні. Це забезпечує кращу тягу та потужність.

Також зменшується навантаження на сажовий чи каталізатор, що збільшує їх ресурс на 33%. А ресурс двигуна після встановлення водневої системи збільшується вдвічі.

Монтується генератор водню під капотом або в багажник. Таке устаткування не потребує додаткової сертифікації, тож працювати починає одразу після встановлення.

В Україні єдиним виробником запатентованих водневих систем є науково-виробнича компанія Hydroxy Ukraine.

Отримати консультацію про придбання водневих систем можна за номером +380 98 858 38 88.

Завітати на СТО особисто можна за адресою: Львів, с. Підбірці, вул. Тракт Глинянський, 29 або дізнатися більше на сайті hydroxy.com.ua.