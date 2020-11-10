Никогда не отказывайтесь предоставить инспектору письменное объяснение на месте остановки.

Типичная ситуация: после остановки транспортного средства, полицейский предлагает предоставить объяснения относительно правонарушения на дороге. Вы, пытаясь не обострять отношения с инспектором, дружелюбно сообщаете, что не хотите предоставлять объяснения и "каетесь, что больше не будете нарушать". При этом, Вы наивно надеетесь что "хороший" полицейский на первый раз "отпустит".

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Далее полицейский, ни словом не предупреждая о вынесении постановления, отлучается с Вашими документами в свой автомобиль. А Вы ожидаете его возвращения в надежде, что все образуется мирным путем.

В этом как раз и заключается тактика полицейского: до вручения постановления никакими действиями или словами не дать вам понять, что он намерен вас оштрафовать.

Однако, через несколько минут полицейский возвращается и просит вас расписаться в получении постановления о наложении штрафа. Получив постановление, у Вас сразу появляется желание все же написать объяснение о своей невиновности. Но уже поздно, такой возможности полицейский уже не оказывает. Вас оштрафовали!

Поэтому, вопрос полицейского "не желаете предоставить объяснение?" не является дружественной предложением. Это признак того, что полицейский имеет целью составить в отношении вас постановление!

Итак, никогда не отказывайтесь от предложения предоставить письменные объяснения (если Вы не согласны с полицейским) и обязательно напишите объяснение об отсутствии правонарушения. Это объяснение в дальнейшем будет важным аргументом при рассмотрении дела в суде и может быть веским основанием для отмены штрафа.