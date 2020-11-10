Ніколи не відмовляйтесь надати інспектору письмове пояснення на місці зупинки.

Типова ситуація: після зупинення транспортного засобу, поліцейський пропонує надати пояснення стосовно правопорушення на дорозі. Ви, намагаючись не загострювати стосунки з інспектором, дружелюбно повідомляєте, що не бажаєте надавати пояснення і «каєтесь, що більше не будете порушувати». При цьому, Ви наївно надієтесь що «добрий» поліцейський на перший раз «відпустить».

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Далі поліцейський, жодним словом не попереджаючи про винесення постанови, відлучається з Вашими документами у свій автомобіль. А Ви очікуєте його повернення з надією, що все владнається мирним шляхом.

В цьому якраз і полягає тактика поліцейського: до вручення постанови жодними діями чи словами не дати вам зрозуміти, що він має намір вас оштрафувати.

Однак, через декілька хвилин поліцейський повертається і просить вас розписатись в отриманні постанови про накладення штрафу. Отримавши постанову, у Вас одразу з’являється бажання все ж таки написати пояснення про свою невинуватість. Але вже пізно, такої можливості поліцейський вже не надає. Вас оштрафували!

Тому, запитання поліцейського «чи не бажаєте надати пояснення?» не є дружньою пропозицією. Це ознака того, що поліцейський має на меті скласти щодо вас постанову!

Отже, ніколи не відмовляйтесь від пропозиції надати письмові пояснення (якщо Ви не згідні з поліцейським) і обов’язково напишіть пояснення про відсутність правопорушення. Це пояснення надалі буде важливим аргументом при розгляді справи в суді і може бути вагомою підставою для скасування штрафу.