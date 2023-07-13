Приманка была направлена на компьютеры иностранных дипломатов, работающих в Украине.

Российских хакеров подозревают в попытке добраться до компьютеров дипломатов, работающих в Украине. Для этого они использовали объявления о продаже подержанного BMW, причем по очень низкой цене, пишет REUTERS.

На самом деле, объявление о продаже автомобиля действительно было, его написал польский дипломат. Однако использовали его только для приманки, рассказала компания по кибербезопасности Palo Alto Networks Unit 42.

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Хакерская рекламная кампания была направлена на работающих в Киеве дипломатов. По крайней мере, 22 посольства иностранных государств из 80 имеющихся получили такие сообщения.

"В середине апреля 2023 года дипломат Министерства иностранных дел Польши направил по электронной почте в разные посольства рекламу продажи подержанного седана BMW 5-й серии, который находится в Киеве", – говорится в отчете компании по кибербезопасности.

Польский дипломат действительно продавал свою машину, а поскольку она была на дипломатических номерах, то есть не растаможена, то и продать хотел своим коллегам из других стран.





Хакеры, известные как APT29 или "Уютный мишка", перехватили и скопировали это объявление, встроили в него вредоносное программное обеспечение, а затем послали его десяткам других иностранных дипломатов, работающих в Киеве.



В 2021 году американские и британские спецслужбы идентифицировали APT29 как подразделение Службы внешней разведки России, СВР. В апреле польская контрразведка и органы кибербезопасности предупредили, что эта группа провела "широкомасштабную разведывательную кампанию" против стран-членов НАТО, Европейского Союза и Африки.

Исследователи из подразделения Unit 42 смогли увязать фальшивую рекламу автомобилей с SVR, поскольку эти хакеры уже использовали определенные инструменты и методы.

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Польский дипломат рассказал, что разослал объявления в разные посольства в Киеве, и кто-то перезвонил ему, поскольку цена выглядела "привлекательной". "Когда я проверил, то понял, что они говорили о чуть более низкой цене", – сказал продавец.

Оказывается, хакеры из SVR указали в своей поддельной версии объявления более низкую цену на это BMW – 7 500 евро, пытаясь поощрить больше людей загрузить вредоносное программное обеспечение, которое предоставляло бы им удаленный доступ к их устройствам.

Это программное обеспечение было замаскировано под альбом с фотографиями этой машины. Попытки открыть эти фотографии привели бы к заражению компьютера жертвы, говорится в отчете.

Двадцать одно из 22 посольств, ставших мишенью хакеров и с которыми впоследствии связалось агентство Reuters, не предоставили комментариев. Было непонятно, какие именно посольства были скомпрометированы, если таковые были.

Представитель Государственного департамента США заявил, что они "знают эту активность и на основе анализа, проведенного Управлением кибернетической и технологической безопасности, установили, что она не повлияла на системы или учетные записи департамента".

Что касается автомобиля, то он все еще доступен, сообщил польский дипломат:

"Я попробую продать его в Польше, – сказал он. – С меня хватит проблем".