Вторичный автомобильный рынок Украины и стран Евросоюза перенасыщен предложениями на автомобили с пробегом. Это радует возможностью большого выбора и одновременно угнетает масштабностью всяческих скрытых ловушек, сопровождающих чуть ли не каждое третье предложение…

Один из главных критериев при выборе подержанного авто – его возраст, внешний вид и пробег. Это знают и продавцы, потому стараются максимально улучшить те параметры. Но если год выпуска сменить невозможно, а для приведения "убитой" машины в состояние "почти новой" нужно вкладывать много средств, то изменить пробег - легко и быстро.

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Однако не следует зацикливаться на показателях одометра. Эксперты британской компании Cap-HPI, занимающейся оценкой подержанных автомобилей и устанавливающей реальные цены на автомобили с пробегом, уверяют: большой пробег не обязательно означает его низкую надежность.

"Пробег - это один из главных факторов, но он не так важен. Покупатели склонны думать, что чем меньше пробег автомобиля, тем меньше он изношен и это лучшая ставка на будущее. Но все зависит от того, как это было в его истории на самом деле ", – делится мнениями директор по оценке Cap-HPI Деррен Мартин.

Автомобиль, например, мог использоваться в городе для коротких поездок. Там одометр действительно будет иметь не очень большое количество пройденных километров. И продавец вам искренне об этом все расскажет. Без обмана и по лучшим мотивам. Но вот здесь включайте логику и просчитывайте последствия.

Это – самый обычный автобазар и здесь все, как на классическом базаре: у каждого продавца товар лучше соседа. Фото: Аutoeksotikaа

Если автомобиль имеет малый пробег через городской режим эксплуатации, то ресурс сцепления, шестеренки коробки передач, тормоза и аккумулятор в таком случае будут больше изношены, чем в машине, наездившей в десять раз больше по автомагистрали.

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На автобане с хорошим обдувом радиатора сложно перегреть двигатель, там вы не дергаете педаль сцепления и не гоняете рычаг коробки передач (с механикой), то и дело не тормозите, как в плотном транспортном потоке.

О пробеге верим, но проверим

С цифрами на одометрах автомобилей вторичного рынка обычно полный беспорядок. Откат километража если не вошел в моду, то стал очень распространен как в Украине, так и в Европе. Скажем, в Великобритании со скрученным пробегом продается каждый 16-й автомобиль. На отечественном рынке это количество поделите как минимум в два-три раза.

Для специалиста сделать меньший пробег на одометре даже легче, чем вам перевести стрелки часов на летнее время. Фото: Toppress

Правду о настоящем пробеге могла бы сказать сервисная книжка, куда вносятся данные обо всех ТО и регламентных работах. Но та, как правило, где-то "поделась", "потерялась" и глаза у продавца такие честные-честные. Можете поверить. Тем более, что книга уже выходит из обихода, уступив электронному учету регламентных работ. Итак, здесь правило одно: доверяй, но проверяй. Для этого есть множество советов.

На европейском вторичном рынке где-то 35-50% подержанных автомобилей продаются после скручивания одометра. И не только его. По данным carVertical, каждый шестой автомобиль, выставленный в Европе на продажу, попадал в аварию. Итак, ловушек здесь множество повсюду.

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Если в Киеве на авторынке продавец признается, что купил Opel у старенькой немки, которая мало ездила сама, а легковушка в большинстве своем стояла во дворе, то изобразите, что поверили. Пусть дальше поет.

Как правило, песня одна и та же. Продавец будет убеждать, что его автомобиль максимально сохранен, потому что ездил мало, а техническое состояние – идеальное.

Каждый шестой автомобиль, выставленный в Европе на продажу, попадал в аварию. Фото: Vinuberprufen

Итак, слушайте "певца" и заказывайте диагностику на СТО или исследование истории авто. Речь идет о ваших инвестициях в дальнейшее беспроблемное владение транспортом. В этом случае консультация взятого с собой специалиста или небольшая плата надёжной СТО за диагностику понравившегося авто себя оправдает. Не стесняйтесь быть придирчивым, не жалейте на проверку денег и не дайте себя обмануть.

При покупке "с рук" вы должны осознать, что задача профессионального продавца на авторынке – продать автомобиль дороже, поэтому он идет на всяческие уловки. Формула известна: если одометр скручивается, то цена накручивается.

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Взгляните на все реально. Даже если история об упомянутой выше немке не выдумка, то это тоже должно насторожить: многомесячный, а то и многолетний простой автомобиля оборачивается негативными последствиями. Во-первых, длительная неподвижность моторного масла дает осадок, а несмазанные своевременно сальники пересыхают и теряют эластичные свойства.

Горючее в бензобаке также со временем испытывает распад присадок и окисление, аккумулятор садится, а шины трескаются на солнце.

Если пятилетний автомобиль с пробегом под 30 000 километров (та дамы мало ездила, берегла авто), то здесь тоже стоит задуматься, поскольку европейский автомобиль в среднем проходит от 15 000 до 20 000 километров. Такое авто должны иметь хотя бы 100-тысячный пробег. Здесь досада не в том, что одометр скрутили вдвое, а в том, что вас обманывают в цене.

Обманутые и счастливые?

Сто или даже двести тысяч километров пробега автомобиля из Германии, Франции или Америки – вовсе не критический параметр, поскольку там не украинские дороги и горюче-смазочные материалы. Одно дело покупать новое авто, проданное дилерским центром в Украине и которое здесь набегало 100 тысяч километров, а другое – брать автомобиль, прошедший по дорогам Европы или США вдвое больше.

Для выбора автомобиля на автобазаре все-таки лучше отправиться с тем, кто "зубы съел" не просто на ремонте автомобилей, а именно тех марок, которые вам нравятся. Фото: Сarfast.Еxpress

Сравните дороги здесь и там, загляните под капот, бросьте глаз на чумазый радиатор местного автомобиля и сравнительно чистый из Европы или США, посмотрите салон и даже на цвет выхлопной трубы. Затасканные коврики и стертые резиновые насадки на педалях иногда лучше указывают визуальные возрастные приметы автомобиля, чем комментарии продавца о новых ковриках.

Итак, не в километрах пробега дело, а в цене, которую правят за притворно "омоложенный" автомобиль. Обычно, "европейские" машины еще столько же проходят. Тем более что владельцы тамошнего транспорта все регулярные регламентные работы проводят в сертифицированных центрах, где не только качественное обслуживание и запчасти, но и надлежащий учет в электронном реестре.

Вы приобретаете не кота в мешке, а делаете инвестицию в свой комфорт. Итак, будьте придирчивы к деталям. Фото: topvindecoder

Поэтому стоит все-таки потратить 6 или 10, а то и 15 евро и заказать метрические исследования понравившегося для приобретения авто по его идентификационному номеру (VIN). Этим вы застрахуете себя от дальнейших проблем. Во-первых, вы не покупаете "кота в мешке". Во-вторых, не переплачиваете. В-третьих, вы гарантированно ставите надежную преграду будущим затратам по замене запчастей, систем или даже агрегатов.

Скупой платит дважды

Цены на исследование истории автомобиля по запросу VIN не кусаются. Есть множество вариантов, в т.ч. бесплатных. Однако вы знаете, что бесплатным бывает разве что сыр в мышеловке. Итак, не скупитесь.

ТОП-10 ресурсов с лучшими декодерами VIN и цена за услуги:

carVertical – 9 евро за три отчета;

CARFAX – 14,99 9 евро за отчет;

VinInfo – 22,99 евро за отчет;

EpicVin. – 9,99 евро за отчет;

VinAudit –5 евро за отчет;

AutoCheck – 24 евро за отчет;

VINinspect – 9 евро за отчет;

VinCheckup – 14,95 евро за отчет;

Clearvin – 14,99 евро за отчет;

Cebia – 20 евро за отчет.

Около трети всех автомобилей, проверенных через платформу carVertical, были повреждены, хотя продавцы это скрывали. Фото: avcdn.av

Едва ли не самой привлекательной для украинского заказчика может быть тарифная сетка на такую услугу у прибалтийской компании carVertical. По рейтингу немецкого издания vinuberprufen.de она стоит первым в списке. Это уже признанный в Европе экспертный центр. Прибалты берут клиента тем, что за три отчета просят столько же, сколько другие за один.

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Эксперты этого ресурса уже подготовили и передали заказчикам более 1 миллиона отчетов об истории транспортных средств. Около трети (31%) всех автомобилей, проверенных через платформу, были повреждены, хотя продавцы это скрывали. На основе анализа эксперты carVertical выделили самые распространенные технологии обмана, по которым и производят анализ.

Пять наиболее частых схем мошенничества:

автомобиль поврежден;

изменены показы спидометра;

автомобиль угнан;

транспортное средство использовалось как такси или находилось в арендной компании;

цена автомобиля слишком низкая.

Заказанная история авто будет подробно расписана, вы будете знать не только происхождение понравившегося автомобиля, его пробег, возраст, общее техническое состояние, но и количество владельцев (в отдельных случаях еще их историю по страховым выплатам), перечень больших ремонтов или количество ДТП. В большинстве случаев еще и получите фото понравившегося автомобиля в разные годы его эксплуатации и принадлежности к владельцам.

Правда, к электромобилям выше описанное относится отчасти, там при подборе подержанного авто следует обращать внимание на присущие именно такому типу машин свойства. Но о них уже в следующих публикациях.

Эссен считается в Германии едва ли не самым большим рынком автомобилей. Сюда отовсюду едут за дешевыми европейскими машинами. Здесь осмотрительность тоже не помешает… Фото: Intrucks