В апреле в Украине подорожали подержанные автомобили. Изменения затронули почти все популярные на рынке модели.

В течение апреля 2023 года украинцы разместили в интернете 218,4 тысяч объявлений продаж легковых автомобилей. Это на 15% меньше, чем в марте. Таким образом, после четырехмесячного роста, активность в интернет-продажах автомобилей снизилась до уровня декабря-2022, утверждают в Институте исследований авторынка.

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Синхронно уменьшилась и совокупная стоимость размещенных в объявлениях автомобилей: в апреле она зафиксирована на уровне $1,85 млрд, что на $0,22 млрд меньше, чем в марте.



Количество объявлений продажи легковых автомобилей и их совокупная стоимость в течение апреля-2022 - апреля-2023

Больше объявлений по итогам апреля традиционно разместили в Киевской области и городе Киеве (суммарно 38,3 тысячи), Львовской (19,2 тыс.) и Днепропетровской (17,5 тыс.) областях. Меньше всего — в Херсонской (менее 1 тысячи), Луганской (1,5 тыс.) и Кировоградской (4,3 тыс.) областях.

Самые дешевые (по средней стоимости) легковушки были в Херсонской ($3 200), Донецкой ($3 399) и Запорожской ($4 200) областях, самые дорогие — в Киеве и на Киевщине ($7 350), Львовской ($6 500) и Волынской ($6 500) областях.

Совокупная стоимость машин наибольшей была также в столице и Киевской области ($462 млн), Львовской ($175 млн) и Днепропетровской ($144 млн) областях, наименьшая – в Херсонской ($4,7 млн), Луганской ($16 млн) и Донецкой ($25 млн).



Рейтинг регионов Украины по количеству объявлений продаж авто, опубликованных в интернете в течение апреля 2023 года, а также их средняя и совокупная стоимость

Средняя цена легковушек, продававшихся в интернете в апреле 2023 года, составила $5 600. Это на 5,7% больше, чем в марте-2023. Таким образом, в Украине продолжают дорожать подержанные легковушки.



Изменение средней цены легковых автомобилей, которые продавали в интернете в течение апреля-2022 - апреля-2023

Среди 15 самых популярных моделей апреля в процентном выражении больше всего цена выросла у BMW 5 Series (+10,1%), BMW 3 Series (+9,1%) и ВАЗ 2101 (+4,9%), меньше всего — у Skoda Octavia (+0,7%), Opel Astra (+2%) и Daewoo Lanos (+2,2%). Вообще не изменилась цена ВАЗ-2106.



Самые популярные легковушки, продававшиеся в интернете в апреле 2023 года, и изменение их цены

Методика исследования:

Агрегатор Automoto.ua собирает объявления продажи всех авто из 100 автосайтов в Украине. На основе этих данных эксперты Института исследований авторынка и определили ценовую картину интернет-продаж подержанных машин в Украине.