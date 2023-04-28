Свежее исследование объявлений о продаже автомобилей на украинских автосайтах показало интересные тенденции.

В течение первого квартала 2023 года, с января по март, украинцы разместили в интернете 663,4 тысяч объявлений о продажах легковых автомобилей. Из них в марте – почти 257 тысяч, что оказалось вторым показателем за последние 13 месяцев, посчитали в Институте исследований авторынка. Больше было только в мае-2022, на пике так называемой «нулевой растаможки». Всего количество объявлений в интернете растет третий месяц подряд.

Синхронно растет и совокупная стоимость размещенных в объявлениях автомобилей: за первый квартал она составила $5,28 миллиарда, из них $2,07 миллиарда — в марте.

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Количество объявлений продажи легковых автомобилей и их совокупная стоимость в течение марта-2022 - марта-2023

Больше объявлений по итогам января-марта разместили в Киевской области и городе Киеве (суммарно 116,2 тысячи), Днепропетровской (65,4 тыс.) и Львовской (55,9 тыс.) областях. Меньше всего — в Херсонской (2,2 тыс.), Луганской (4,6 тыс.) и Донецкой (15,3 тыс.) областях.

Самые дешевые (по средней стоимости) легковушки были в Донецкой ($2 999), Херсонской ($3 000) и Николаевской ($3 500) областях, самые дорогие — в Киеве и Киевщине ($6 000), Львовской ($5 650) и Волынской ($6 200) областях.

Совокупная стоимость машин наибольшей была также в столице и Киевской области ($1,33 млрд), Львовской ($501,8 млн) и Днепропетровской ($481,1 млн) областей, наименьшая — в Херсонской ($11,1 млн), Луганской ($47, 5 млн.) и Черниговской ($85,3 млн.).



Рейтинг регионов Украины по количеству объявлений продаж авто, опубликованных в интернете в течение 1 квартала 2023 года, а также их средняя и совокупная стоимость

Средняя цена легковушек, продававшихся в интернете в 1 квартале 2023 года, составила $5 150. Наименьшей она была в феврале ($5 000), а в марте выросла до $5 299 (+6%).



Изменение средней цены легковых автомобилей, которые продавали в интернете в течение марта-2022 - марта-2023

Самым популярным подержанным автомобилем первых трех месяцев 2023 года в интернете стал Volkswagen Passat (25,1 тыс. объявлений, средняя цена $6 700). Популярны были также Skoda Octavia (20,1 тыс. объявлений, средняя стоимость $6800) и Volkswagen Golf (19,1 тыс. объявлений, средняя цена $4 900).



Самые популярные легковушки, продававшиеся в интернете в 1 квартале 2023 года.

Методика исследования

Агрегатор Automoto.ua собирает объявления продажи всех авто из 100 автосайтов в Украине. На основе этих данных эксперты Института исследований авторынка исследовали активность продавцов, ситуацию в регионах и составили рейтинг моделей в продаже в первом квартале 2023 года.