Свіже дослідження об'яв про продаж автомобілів на українських автосайтах виявило цікаві тенденції.

Протягом першого кварталу 2023 року, з січня по березень, українці розмістили в інтернеті 663,4 тисячі оголошень продажу легкових автомобілів. З них у березні — майже 257 тисяч, що виявилося другим показником за останні 13 місяців, порахували в Інституті досліджень авторинку. Більше було лише у травні-2022, на піку так званого «нульового розмитнення». Загалом кількість оголошень в інтернеті зростає третій місяць поспіль.

Синхронно зростає й сукупна вартість розміщених в оголошеннях автомобілів: протягом першого кварталу вона склала $5,28 мільярда, із них $2,07 мільярда — в березні.

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Кількість оголошень продажу легковиків та їх сукупна вартість протягом березня-2022 - березня-2023

Найбільше оголошень за підсумками січня-березня розмістили у Київській області та місті Києві (сумарно 116,2 тисячі), Дніпропетровській (65,4 тис.) та Львівській (55,9 тис.) областях. Найменше — у Херсонській (2,2 тис.), Луганській (4,6 тис.) та Донецькій (15,3 тис.) областях.

Найдешевшими (за середньою вартістю) легковики були у Донецькій ($2 999), Херсонській ($3 000) та Миколаївській ($3 500) областях, найдорожчі — у Києві та Київщині ($6 000), Львівській ($5 650) та Волинській ($6 200) областях.

Сукупна вартість машин найбільшою була також в столиці та Київській області ($1,33 млрд), Львівській ($501,8 млн) та Дніпропетровській ($481,1 млн) областей, найменша — у Херсонській ($11,1 млн), Луганській ($47,5 млн) та Чернігівській ($85,3 млн).



Рейтинг регіонів України за кількістю оголошень продажу авто, опублікованих в інтернеті протягом 1 кварталу 2023 року, а також їх середня та сукупна вартість

Середня ціна легковиків, які продавали в інтернеті у 1 кварталі 2023 року, склала $5 150. Найменшою вона була у лютому ($5 000), а у березні зросла до $5 299 (+6%).



Зміна середньої ціни легковиків, котрі продавали в інтернеті протягом березня-2022 - березня-2023

Найпопулярнішим вживаним легковиком перших трьох місяців 2023 року серед продажів в інтернеті став Volkswagen Passat (25,1 тис. оголошень, середня ціна $6 700). Популярними були також Skoda Octavia (20,1 тис. оголошень, середня вартість $6800) та Volkswagen Golf (19,1 тис. оголошень, середня ціна $4 900).



Найпопулярніші легковики, котрі продавали в інтернеті у 1 кварталі 2023 року

Методика дослідження

Агрегатор Automoto.ua збирає оголошення продажу всіх авто зі 100 автосайтів в Україні. На основі цих даних експерти Інституту досліджень авторинку дослідили активність продавців, ситуацію в регіонах та склали рейтинг моделей в продажі у першому кварталі 2023 року.