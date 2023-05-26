У квітні в Україні подорожчали вживані автомобілі. Зміни торкнулися майже усіх популярних на ринку моделей.

Протягом квітня 2023 року українці розмістили в інтернеті 218,4 тисячі оголошень продажу легкових автомобілів. Це — на 15% менше, ніж у березні. Таким чином, після чотиримісячного зростання, активність в інтернет-продажах автомобілів зменшилася до рівня грудня-2022, стверджують в Інституті досліджень авторинку.

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Синхронно зменшилася й сукупна вартість розміщених в оголошеннях автомобілів: у квітні вона зафіксована на рівні $1,85 мільярда, що на $0,22 мільярда менше, ніж у березні.



Кількість оголошень продажу легковиків та їх сукупна вартість протягом квітня-2022 - квітня-2023

Найбільше оголошень за підсумками квітня традиційно розмістили у Київській області та місті Києві (сумарно 38,3 тисячі), Львівській (19,2 тис.) та Дніпропетровській (17,5 тис.) областях. Найменше — у Херсонській (менш як 1 тисяча), Луганській (1,5 тис.) та Кіровоградській (4,3 тис.) областях.

Найдешевшими (за середньою вартістю) легковики були у Херсонській ($3 200), Донецькій ($3 399), та Запорізькій ($4 200) областях, найдорожчі — у Києві та Київщині ($7 350), Львівській ($6 500) та Волинській ($6 500) областях.

Сукупна вартість машин найбільшою була також в столиці та Київській області ($462 млн), Львівській ($175 млн) та Дніпропетровській ($144 млн) областях, найменша — у Херсонській ($4,7 млн), Луганській ($16 млн) та Донецькій ($25 млн).



Рейтинг регіонів України за кількістю оголошень продажу авто, опублікованих в інтернеті протягом квітня 2023 року, а також їх середня та сукупна вартість

Середня ціна легковиків, які продавали в інтернеті у квітні 2023 року, склала $5 600. Це на 5,7% більше, ніж у березні-2023. Таким чином, в Україні продовжують дорожчати вживані легковики.



Зміна середньої ціни легковиків, котрі продавали в інтернеті протягом квітня-2022 - квітня-2023

Серед 15 найпопулярніших моделей квітня у відсотковому вираженні найбільше ціна зросла у BMW 5 Series (+10,1%), BMW 3 Series (+9,1%) та ВАЗ 2101 (+4,9%), найменше — у Skoda Octavia (+0,7%), Opel Astra (+2%) та Daewoo Lanos (+2,2%). Взагалі не змінилася ціна ВАЗ 2106.



Найпопулярніші легковики, котрі продавали в інтернеті у квітні 2023 року, та зміна їх ціни

Методика дослідження:

Агрегатор Automoto.ua збирає оголошення продажу всіх авто зі 100 автосайтів в Україні. На основі цих даних експерти Інституту досліджень авторинку і визначили цінову картину інтернет-продажів вживаних машин в Україні.