Вторинний автомобільний ринок України та країн Євросоюзу перенасичений пропозиціями на автівки з пробігом. Це радує можливістю великого вибору і водночас гнітить масштабністю усіляких прихованих пасток, що супроводжують мало не кожну третю пропозицію…

Один з головних критеріїв при виборі вживаного авто – його вік, зовнішній вигляд та пробіг. Це знають і продавці, тому стараються максимально покращити ці параметри. Але якщо рік випуску змінити неможливо, а для приведення “вбитою” машини у стан “майже нової” треба вкладати багато коштів, то змінити пробіг – легко та швидко.

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Однак не варто зациклюватись на показниках одометра. Експерти британської компанії Cap-HPI, що займається оцінкою вживаних автомобілів та встановлює реальні ціни на автівки з пробігом, запевняють: великий пробіг не обов'язково означає його низьку надійність.

"Пробіг — це один із головних факторів, але він не такий важливий. Покупці схильні думати, що чим менший пробіг автомобіля, тим менше він зношений і це найкраща ставка на майбутнє. Але все залежить від того, як це було в його історії насправді", – ділиться думками директор з оцінки Cap-HPI Деррен Мартін.

Автомобіль, скажімо, міг використовуватися у місті для коротких поїздок. Там одометр й справді матиме не дуже велику кількість пройдених кілометрів. І продавець вам щиро про це все розповість. Без обману і з кращих мотивів. Але ось тут включайте логіку й прораховуйте наслідки.

Це - звичайнісінький автобазар і тут все, як на класичному базарі: у кожного продавця товар кращий від сусіда. Фото: Аutoeksotika

Якщо автівка має малий пробіг через міський режим експлуатації, то ресурс зчеплення, шестерні коробки передач, гальма та акумулятор у такому разі будуть більше зношені, ніж в машині, що наїздила у десять разів більше автомагістралями.

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На автобані з гарним обдувом радіатора складно перегріти двигун, там ви не сіпаєте педаль зчеплення і не ганяєте важіль коробки передач (з механікою), раз за разом не гальмуєте, як у щільному транспортному потоці.

Про пробіг віримо, але перевіримо

З цифрами на одометрах автівок вторинного ринку зазвичай повний безлад. Відкат кілометражу якщо не увійшов у моду, то став дуже поширеним як в Україні, так і у Європі. Скажімо, у Великобританії зі скрученим пробігом продається кожен 16-й автомобіль. На вітчизняному ринку цю кількість поділіть щонайменше удвічі-втричі.

Для спеціаліста зробити менший пробіг на одометрі навіть легше, ніж вам перевести стрілки годинника на літній час. Фото: Toppress

Правду про справжній пробіг могла б сказати сервісна книжка, куди вносяться дані про усі ТО та регламентні роботи. Але та, як правило, десь "поділася", "загубилася" і очі у продавця такі чесні-чесні. Можете повірити. Тим паче, що та книжка вже виходить з ужитку, поступившись електронному обліку регламентних робіт. Отож, тут правило одне: довіряй, але перевіряй. Для цього є безліч порад.

На європейському вторинному ринку десь 35-50% вживаних автомобілів продаються після скручування одометра. І не лише його. За даними carVertical, кожен шостий автомобіль, виставлений у Європі на продаж, потрапляв у аварію. Отож, пасток тут безліч повсюди.

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Якщо в Києві на авторинку продавець зізнається, що купив Opel у старенької німкені, котра мало їздила сама, а легковик стояв здебільшого стояв у дворі, то удайте, що повірили. Хай далі співає.

Як правило, пісня одна й та ж. Продавець буде переконувати, що його автомобіль максимально збережений, бо їздив мало, а технічний стан – ідеальний.

Кожен шостий автомобіль, виставлений у Європі на продаж, потрапляв у аварію. Фото: Vinuberprufen

Отож, слухайте "співака" і замовляйте діагностику на СТО чи дослідження історії авто. Мова йде про ваші інвестиції у подальше безпроблемне володіння транспортом. І тут консультація взятого з собою спеціаліста чи невеличка плата надійній СТО за діагностику вподобаного авто себе виправдає. Не соромтеся бути прискіпливим, не шкодуйте на перевірку грошей і не дайте себе ошукати.

При купівлі "з рук" ви маєте усвідомити, що завдання професійного продавця на авторинку – продати автомобіль дорожче, тому він іде на усілякі хитрощі. Формула відома: якщо одометр скручується, то ціна накручується.

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Погляньте на все реально. Навіть якщо історія про згадану вище німкеню не вигадка, то це також має насторожити: кількамісячний, а то й кількарічний простій автомобіля обертається негативними наслідками. По-перше, тривала нерухомість моторної олії дає осад, а незмащені своєчасно сальники пересихають і втрачають еластичні властивості.

Пальне у бензобаку також з часом зазнає розпаду присадок та окислення, акумулятор сідає, а шини тріскаються на сонці.

Якщо п’ятирічний автомобіль з пробігом під 30 000 кілометрів (та пані мало їздила, берегла авто), то тут також варто задуматися, оскільки європейський автомобіль в середньому проходить від 15 000 до 20 000 кілометрів. Таке авто мало б принаймні мати 100-тисячний пробіг. Тут прикрість не в тому, що одометр скрутили удвічі, а в тому, що вас дурять на ціні.

Ошукані та щасливі?

Сто чи навіть двісті тисяч кілометрів пробігу автівки у Німеччині, Франції чи Америки – зовсім не критичний параметр, оскільки там не українські дороги та паливно-мастильні матеріали. Одна справа купувати авто, продане новим дилерським центром в Україні і тут набігало 100 тисяч кілометрів, а інша – брати автівку, що пройшла дорогами Європи чи США удвічі більше.

Для вибору автівки на автобазарі все-таки краще вирушити з тим, хто "зуби з’їв" не просто на ремонті автомобілів, а саме тих марок, які вам до вподоби. Фото: Сarfast.Еxpress

Порівняйте дороги тут і там, загляньте під капот, киньте оком на замурзаний радіатор місцевого автомобіля і зазвичай чистого з Європи чи США, погляньте салон і навіть на колір вихлопної труби. Зачовгані килимки та стерті гумові насадки на педалях інколи краще засвідчать візуальні вікові прикмети автомобіля, ніж коментарі продавця про нові килимки.

Отож, не в кілометрах пробігу діло, а в ціні, яку правлять за вдавано "омолоджену" автівку. Зазавичай, "європейські" машини ще стільки ж походять. Тим паче, що власники тамтешнього транспорту усі регулярні регламентні роботи проводять у сертифікованих центрах, де не лише якісне обслуговування та запчастини, але й належний облік в електронному реєстрі.

Ви купуєте не кота у мішку, а робити інвестицію у власний комфорт. Отож, будьте прискіпливими до деталей. Фото: topvindecoder

Ось тому варто все-таки витратити 6 чи 10, а то й 15 євро і замовити метричні дослідження вподобаного для придбання авто за його ідентифікаційним номером (VIN). Цим ви застрахуєте себе від подальших проблем. По-перше, ви не купуєте «кота в мішку». По-друге, не переплачуєте. По-третє, ви гарантовано ставите надійну перепону майбутнім затратам із заміни запчастин, систем чи навіть агрегатів.

Скупий платить двічі

Ціни на дослідження історії автомобіля по запиту VIN не кусаються. Є безліч варіантів, у т.ч. безкоштовних. Однак ви знаєте, що безкоштовним буває хіба що сир у мишоловці. Отож, не скупіться.

ТОП-10 ресурсів з найкращими декодерами VIN та ціна за послуги:

carVertical – 9 євро за три звіти;

CARFAX – 14,99 9 євро за звіт;

VinInfo – 22,99 євро за звіт;

EpicVin. – 9,99 євро за звіт;

VinAudit –5 євро за звіт;

AutoCheck – 24 євро за звіт;

VINinspect – 9 євро за звіт;

VinCheckup – 14,95 євро за звіт;

Clearvin – 14,99 євро за звіт;

Cebia – 20 євро за звіт.

Майже третина всіх автомобілів, перевірених через платформу carVertical, були пошкоджені, хоча продавці це приховували. Фото: avcdn.av

Чи не найпривабливішою для українського замовника може бути тарифна сітка на таку послугу у прибалтійської компанії carVertical. За рейтингом німецького видання vinuberprufen.de вона стоїть першою у списку. Це вже визнаний в Європі експертний центр. Прибалти беруть клієнта тим, що за три звіти просять стільки, як інші за один.

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Експерти цього ресурсу вже підготували й передали замовникам понад 1 мільйон звітів про історію транспортних засобів. Майже третина (31%) всіх автомобілів, перевірених через платформу, були пошкоджені, хоча продавці це приховували. На основі аналізу експерти carVertical виділили найпоширеніші технології обману, за якими і роблять аналіз.

П’ять найчастіших схем шахрайства:

автомобіль пошкоджено;

змінено покази спідометра;

автомобіль викрадений;

транспортний засіб використовувався як таксі або був в орендній компанії;

ціна автомобіля занадто низька.

Замовлена історія авто буде розписана детально, ви будете знати не лише походження вподобаного автомобіля, його пробіг, вік, загальний технічний стан, але й кількість власників (в окремих випадках ще їх історію по страхових виплатах), перелік великих ремонтів чи кількість ДТП. У більшості випадків ще й отримаєте фото вподобаного авто у різні роки його експлуатації та належності до власників.

Щоправда, до електромобілів вище описане стосується частково, там при підборі вживаного авто варто звертати увагу на притаманні саме такому типу машин властивості. Але про них вже у наступних публікаціях.

Ессен вважається у Німеччині чи не найбільшим ринком автомобілів. Сюди звідусіль їдуть за дешевими європейськими автівками. Тут також обачність також не завадить… Фото: Іntrucks