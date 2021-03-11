Несколько месяцев назад немецкий производитель представил Maybach S 580, как вершину модельного ряда Mercedes. Сейчас компания раскрыла цену, и она ожидаемо недешевая. Базовая цена седана составляет 185 950 долларов США, включая плату за доставку.

Даже в Германии новый Mercedes-Maybach S-Class пока что не имеет ценника, а в США комплектации и цены уже объявлены.

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Эта цена делает Mercedes-Maybach S-Class одним из самых дорогих флагманских седанов на рынке. Это на 25 000 долларов больше, чем топовый BMW M760i, и более чем на 50 000 долларов дороже Audi S8. Более того, люксовый седан оказался на 20 000 долларов дороже внедорожника Mercedes-Maybach GLS 600. С другой стороны, Mercedes-Maybach S 580 дешевле, чем Bentley Flying Spur со стоимостью более 200 000 долларов и Rolls-Royce Ghost с ценником более 300 000 долларов.

За свои деньги ультрароскошный S-класс от Maybach предлагает уникальный внешний вид, дополнительные 17 сантиметров длины между колесами и высочайший уровень комфорта. Почти каждая поверхность интерьера обтянута кожей, а остальная часть отделана деревом или имеет экран.

Мощность в 496 лошадиных сил обеспечивает 4-литровый V8 твин-турбо, подсоединенный к девятискоростной автоматической коробке передач. Седан также предлагает пневматическую подвеску и четырехколесное рулевое управление. У американских дилеров машины должны появиться этим летом.

В Украине базовый Mercedes-Benz S-Class стоит от 3 057 708 гривен, а топовое исполнение Mercedes-Benz S 500 4MATIC long оценивается в 3 833 513 гривен. Цены на Mercedes-Maybach S-Class будут объявлены позже.

Фото: Mercedes-Maybach S-Class 2021 / Daimler