Кілька місяців тому німецький виробник представив Maybach S 580, як вершину модельного ряду Mercedes. Зараз компанія розкрила ціну, і вона очікувано недешева. Базова ціна седана становить 185 950 доларів у США, включаючи плату за доставку.

Навіть у Німеччині новий Mercedes-Maybach S-Class поки що не має цінника, а у США комплектації та ціни вже оголошені.

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Ця ціна робить Mercedes-Maybach S-Class одним із найдорожчих флагманських седанів на ринку. Це на 25 000 доларів більше, ніж топовий BMW M760i, і більш як на 50 000 доларів дорожче за Audi S8. Більше того, люксовий седан виявився на 20 000 доларів дорожчим за позашляховик Mercedes-Maybach GLS 600. З іншого боку, Mercedes-Maybach S 580 дешевший, ніж Bentley Flying Spur з вартістю понад 200 000 доларів і Rolls-Royce Ghost із цінником понад 300 000 доларів.

За свої гроші ультрарозкішний S-клас від Maybach пропонує унікальний зовнішній вигляд, додаткові 17 сантиметрів довжини між колесами і найвищий рівень комфорту. Майже кожна поверхня інтер'єру обгорнута шкірою, а решта оздоблена деревом або має екран.

Потужність у 496 кінських сил забезпечує 4-літровий V8 твін-турбо, під’єднаний до дев'ятишвидкісної автоматичної коробки передач. Седан також пропонує пневматичну підвіску та чотириколісне рульове управління. У американських дилерів машини повинні з’явитись цього літа.

В Україні базовий Mercedes-Benz S-Class коштує від 3 057 708 гривень, а топове виконання Mercedes-Benz S 500 4MATIC long оцінюється у 3 833 513 гривні. Ціни на Mercedes-Maybach S-Class будуть оголошені пізніше.

Фото: Mercedes-Maybach S-Class 2021 / Daimler