Объявлены цены на новую Acura MDX

Acura объявила цены на обновленный кроссовер MDX, раскрывая начальную рекомендованную розничную цену в 52 250 долларов США. С большей ценой приходит новая передняя панель, переработанная панель приборов и новая информационно-развлекательная система на основе сенсорного экрана, которая заменяет систему тачпада в автомобилях последнего поколения.

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Базовый MDX получает 3,5-литровый атмосферный V-6 мощностью 290 лошадиных сил в сочетании с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач, передающей мощность на передние колеса. Выбор полного привода обойдется еще в 1200 долларов, а пакет Technology добавит 5400 долларов. Пакет включает такие опции, как 20-дюймовые колеса, аудиосистему Bang & Olufsen с 19 динамиками и другие "плюшки".

Для активных драйверов предлагается MDX Type S. В дополнение к 355-сильному твин-турбо V-6 под капотом, он также получает 21-дюймовые окрашенные в черный цвет колеса, четыре выхлопные трубы, другой диффузор и четырехпоршневые тормозные суппорты Brembo спереди. В 2025 году Type S также получает стандартный пакет Advance, который имеет сиденья с электроприводом в 16 направлениях, подогрев сидений второго ряда и проекционный дисплей.