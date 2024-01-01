Оголошено ціни на нову Acura MDX

Acura оголосила ціни на оновлений кросовер MDX, розкриваючи початкову рекомендовану роздрібну ціну в 52 250 доларів США. З більшою ціною приходить нова передня панель, перероблена панель приладів і нова інформаційно-розважальна система на основі сенсорного екрана, яка замінює систему тачпада в автомобілях останнього покоління.

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Базовий MDX отримує 3,5-літровий атмосферний V-6 потужністю 290 кінських сил у поєднанні з 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач, що передає потужність на передні колеса. Вибір повного приводу обійдеться ще в 1200 доларів, а доступний пакет Technology додасть 5400 доларів. Пакет включає такі опції, як 20-дюймові колеса, аудіосистему Bang & Olufsen із 19 динаміками та інші «плюшки».

Для активних драйверів пропонується MDX Type S. На додаток до 355-сильного твін-турбо V-6 під капотом, він також отримує 21-дюймові пофарбовані в чорний колір колеса, чотири вихлопні труби, інший дифузор і чотирипоршневі гальмівні супорти Brembo спереду. У 2025 році Type S також отримує стандартний пакет Advance, який має сидіння з електроприводом у 16 напрямках, підігрів сидінь другого ряду та проекційний дисплей.