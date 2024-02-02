Обновленный внедорожник начнет поступать к дилерам США во втором квартале 2024 года. Он получил новый облик и новые технологии. Рекомендованная розничная цена от 41 220 долларов.

Обновленный внедорожник Ford Explorer 2025 года входит в новый модельный год с обновленным внешним стилем, обновленным салоном, большим количеством стандартных функций и сокращенной линейкой комплектаций.

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Самым существенным изменением для популярного трехрядного внедорожника является салон. Ford выдвигает панель приборов вперед, увеличивая пространство в салоне и обновляя компоновку. 13,2-дюймовый экран информационно-развлекательной системы расположен выше на приборной панели с новой подставкой под ним для телефонов, которая поставляется с беспроводной зарядной панелью. Ребристая отделка под экраном помогает пассажирам почувствовать, куда тянутся их руки.

Explorer также станет первым автомобилем Ford с новой информационно-развлекательной системой Digital Experience. Автопроизводитель разработал систему, которая имеет в пять раз большую вычислительную мощность и в 14 раз большую графическую способность, чем у предыдущего поколения, чтобы интегрировать приложения и службы, которые клиенты используют больше всего. Google Assistant является голосовым помощником по умолчанию, но также доступна встроенная функция Alexa.

Новая информационно-развлекательная система включает магазин приложений Google Play, что обеспечивает доступ к популярным сервисам, в том числе тех, которыми можно пользоваться, когда автомобиль припаркован. В ближайшее время пользователи смогут транслировать YouTube, Amazon Prime и получать доступ к Интернету через браузер Vivaldi или Google Chrome. Они даже могут играть в игры через подключенный контроллер с поддержкой Bluetooth.

Аллен Сан, менеджер по продуктам Ford компании Digital Experience, сказал, что новая система не позволяет пользователям доставать свои телефоны, интегрируя цифровые услуги, которые желают клиенты, в автомобиль. Автопроизводитель также включит в модель свою технологию BlueCruise.

В отличие от конкурента GM, Ford продолжает поддерживать Android Auto и Apple CarPlay, чтобы предоставить людям возможность выбора. Вот почему новый цифровой опыт компании может отображать карты с Apple CarPlay и Android Auto на 12,3-дюймовой цифровой панели приборов.

Внешне Ford предоставляет внедорожнику обновленного вида и обновленных задних фонарей, каждая из которых имеет уникальную решетку радиатора. Active начального уровня оснащен черной сетчатой решеткой радиатора и хромированными планками, тогда как Platinum имеет дизайн крыла с матовым хромом. ST-Line и ST имеют сотовые решетки с сетчатой вставкой, но ST выделяется своим уникальным значком. Также новинкой этого года является внешняя краска Vapor Blue Metallic, которая доступна для моделей Active, ST-Line и ST.

Ford сократил линейку Explorer с восьми комплектаций до четырех, по крайней мере на данный момент. Автопроизводитель обещает прочную версию, которая будет запущена позже. Четыре комплектации, которые будут доступны: Active, ST-Line, ST и Platinum. Исчезли варианты XLT, Timberline, Limited и King Ranch.

2025 Explorer поставляется с приличным количеством стандартного оборудования. Покупатели получат подогрев передних сидений, водительское сиденье с электроприводом регулировки в 10 направлениях, беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, восемь USB-портов с двумя в третьем ряду, три 12-вольтовых порта, двери с электроприводом, Ford Co-Pilot 360 и LED фары.

Линейка силовых агрегатов Explorer остается неизменной. 2,3-литровый четырехцилиндровый двигатель EcoBoost Blue Oval выдает 300 лошадиных сил, и это стандартный двигатель в комплектациях Active, ST-Line и Platinum.

3,0-литровый EcoBoost V6 снова доступен как стандартная модель ST в комплектации Platinum. Двигатель выдает те же 400 л.с., как и в предыдущей модели. Перенастроенная 10-ступенчатая автоматическая коробка передач и задний привод являются стандартными для всех моделей. Полный привод доступен для каждой комплектации.

Цена будет стартовать от 41 220 долларов, и Ford ожидает, что внедорожник начнет поступать к американским дилерам во втором квартале 2024 года. Это немного дороже, чем предыдущий Explorer 2024 года, который стартовал с 38 485 долларов.