Оновлений позашляховик почне надходити до дилерів США у другому кварталі 2024 року. Він отримав новий вигляд, нові технології, рекомендована роздрібна ціна від 41 220 доларів.

Оновлений позашляховик Ford Explorer 2025 року входить у новий модельний рік з оновленим зовнішнім стилем, оновленим салоном, більшою кількістю стандартних функцій і скороченою лінійкою комплектацій.

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Найсуттєвішою зміною для популярного трирядного позашляховика є салон. Ford висуває панель приладів вперед, збільшуючи простір у салоні та оновлюючи компонування. 13,2-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи розташований вище на приладовій панелі з новою підставкою під ним для телефонів, яка постачається з бездротовою зарядною панеллю. Ребриста обробка під екраном допомагає пасажирам відчути, куди тягнуться їхні руки.

Explorer також стане першим автомобілем Ford з новою інформаційно-розважальною системою Digital Experience. Автовиробник розробив систему, яка має в п’ять разів більшу обчислювальну потужність і в 14 разів більшу графічну здатність, ніж у попереднього покоління, щоб інтегрувати програми та служби, які клієнти використовують найбільше. Google Assistant є голосовим помічником за умовчанням, але також доступна вбудована функція Alexa.

Нова інформаційно-розважальна система включає магазин додатків Google Play, що забезпечує доступ до популярних сервісів, у тому числі тих, якими можна користуватися, коли автомобіль припаркований. Найближчим часом користувачі зможуть транслювати YouTube, Amazon Prime і отримувати доступ до Інтернету через браузер Vivaldi або Google Chrome. Вони навіть можуть грати в ігри через підключений контролер із підтримкою Bluetooth.

Аллен Сан, менеджер із продуктів Ford компанії Digital Experience, сказав, що нова система не дозволяє користувачам діставати свої телефони, інтегруючи цифрові послуги, які бажають клієнти, в автомобіль. Автовиробник також включить у модель свою технологію BlueCruise.

На відміну від конкурента GM, Ford продовжує підтримувати Android Auto та Apple CarPlay, щоб надати людям можливість вибору. Ось чому новий цифровий досвід компанії може відображати карти з Apple CarPlay і Android Auto на 12,3-дюймовій цифровій панелі приладів.

Зовні Ford надає позашляховику оновленого вигляду та оновлених задніх ліхтарів, кожна з яких має унікальну решітку радіатора. Active початкового рівня оснащений чорною сітчастою решіткою радіатора та хромованими планками, тоді як Platinum має дизайн крила з матовим хромом. ST-Line і ST мають стільникові решітки з сітчастою вставкою, але ST виділяється своїм унікальним значком. Також новинкою цього року є зовнішня фарба Vapor Blue Metallic, яка доступна для моделей Active, ST-Line і ST.

Ford скоротив лінійку Explorer з восьми комплектацій до чотирьох, принаймні на даний момент. Автовиробник обіцяє міцну версію, яка буде запущена пізніше. Чотири комплектації, які будуть доступні: Active, ST-Line, ST і Platinum. Зникли варіанти XLT, Timberline, Limited і King Ranch.

2025 Explorer поставляється з пристойною кількістю стандартного обладнання. Покупці отримають підігрів передніх сидінь, водійське сидіння з електроприводом регулювання в 10 напрямках, бездротові Apple CarPlay і Android Auto, вісім USB-портів з двома в третьому ряду, три 12-вольтових порти, двері з електроприводом, Ford Co-Pilot 360 і LED фари.

Лінійка силових агрегатів Explorer залишається незмінною. 2,3-літровий чотирициліндровий двигун EcoBoost Blue Oval видає 300 кінських сил, і це стандартний двигун у комплектаціях Active, ST-Line і Platinum.

3,0-літровий EcoBoost V6 знову доступний як стандартна модель ST в комплектації Platinum. Двигун видає ті самі 400 к.с., як і в попередній моделі. Переналаштована 10-ступінчаста автоматична коробка передач і задній привод є стандартними для всіх моделей. Повний привід доступний для кожної комплектації.

Ціна стартуватиме від 41 220 доларів, і Ford очікує, що позашляховик почне надходити до американських дилерів у другому кварталі 2024 року. Це трохи дорожче, ніж попередній Explorer 2024 року, який стартував із 38 485 доларів.