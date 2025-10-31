Объявлены финалисты конкурса "Автомобиль года в Европе 2026"

Автомобиль года в Европе 2026 года
Европейский конкурс Car of the Year выходит на финишную прямую. Как сообщает официальный сайт организаторов, из 35 кандидатов жюри выбрало семь финалистов, которые будут соревноваться за титул “Автомобиль года в Европе 2026”. Имя победителя назовут 9 января 2026 года на автосалоне в Брюсселе.
Кто попал в финал
В финальную семерку вошли:
- Citroën C5 Aircross
- Dacia Bigster
- Fiat Grande Panda
- Kia EV4
- Mercedes-Benz CLA
- Renault 4
- Škoda Elroq
Именно среди этих моделей жюри в составе 60 экспертов из 23 стран выберет главного победителя.
Как выбирают “Автомобиль года”
В сентябре все номинанты прошли масштабные испытания во время Tannistest в Дании. Теперь финалистов ждет заключительный этап в Испании - на трассе Parc Motor Castellolí недалеко от Барселоны. Впервые в истории совместный тест пройдет именно там - из-за благоприятных погодных условий и разнообразного рельефа местных дорог.
Каждый из членов жюри имеет 25 баллов, которые может распределить как минимум между пятью моделями, отдав максимум 10 баллов одной.
Кто победил в прошлом году
Напомним, прошлогодний титул получили Renault 5/Alpine A290, которые опередили Kia EV3 (второе место) и Citroën C3/eC3 (третье).
Что ожидать в этом году
Текущий список финалистов показывает баланс между традиционными брендами и новыми электромобильными амбициями.
Renault и Fiat возвращают культовые имена в современном электрическом формате, тогда как Dacia и Škoda делают ставку на практичность и доступность. Mercedes-Benz и Kia предлагают технологическое преимущество, а Citroën - комфорт и дизайн. Поэтому борьба будет серьезной - и, похоже, без явного фаворита.