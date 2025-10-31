Оголошено фіналістів конкурсу “Автомобіль року в Європі 2026”

Європейський конкурс Car of the Year виходить на фінішну пряму. Як повідомляє офіційний сайт організаторів, з 35 кандидатів журі обрало сім фіналістів, які змагатимуться за титул “Автомобіль року в Європі 2026”. Ім’я переможця назвуть 9 січня 2026 року на автосалоні в Брюсселі.

Також цікаво опубліковано рейтинг найпопулярніших автомобілів світу

Хто потрапив до фіналу

До фінальної сімки увійшли:

Citroën C5 Aircross

Dacia Bigster

Fiat Grande Panda

Kia EV4

Mercedes-Benz CLA

Renault 4

Škoda Elroq

Саме серед цих моделей журі у складі 60 експертів із 23 країн обере головного переможця.

Як обирають “Автомобіль року”

У вересні всі номінанти пройшли масштабні випробування під час Tannistest у Данії. Тепер фіналістів чекає заключний етап у Іспанії — на трасі Parc Motor Castellolí неподалік Барселони. Вперше в історії спільний тест відбудеться саме там — через сприятливі погодні умови і різноманітний рельєф місцевих доріг.

Кожен із членів журі має 25 балів, які може розподілити щонайменше між п’ятьма моделями, віддавши максимум 10 балів одній.

Хто переміг торік

Нагадаємо, минулорічний титул здобули Renault 5/Alpine A290, які випередили Kia EV3 (друге місце) та Citroën C3/eC3 (третє).

Що очікувати цього року

Поточний список фіналістів показує баланс між традиційними брендами та новими електромобільними амбіціями.

Renault і Fiat повертають культові імена у сучасному електричному форматі, тоді як Dacia та Škoda роблять ставку на практичність і доступність. Mercedes-Benz і Kia пропонують технологічну перевагу, а Citroën — комфорт і дизайн.

Тож боротьба буде серйозною — і, схоже, без явного фаворита.