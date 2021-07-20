Базовая комплектация стоит от 522 900 гривен, топ-версия оценена в 798 090 грн.

В дилерской сети Nissan начинают принимать заказы на второе поколение компактного кроссовера Nissan Juke. Предыдущая генерация за 10 лет выпуска разошлась полуторамиллионным тиражом.

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Новый Juke сохранил такие элементы дизайна предшественника, как характерные круглые фары, которые получили Y-образные светодиодные "зрачки". Они перекликаются с дизайном решетки радиатора V-Motion.

Цвет можно выбрать из 11 вариантов кузова, и из трех – крыши.

Под капотом – однолетровый 3-цилиндровый бензиновый турбодвигатель. Он обеспечивает мощность в 114 л. с. и 180 Нм крутящего момента (200 Нм – в режиме турбо). В стандартную комплектацию входит 6-ступенчатая механическая трансмиссия, также доступна новая автоматическая 7-ступенчатая трансмиссия с двойным сцеплением и подрулевыми переключателями.

Производитель обещает средний расход топлива 5,9 л/100 км в автомобилях с механической трансмиссией и 6,0 л/100 км в автомобилях с "автоматом".

Базовая комплектация Visia за 522 900 грн включает 16-дюймовые стальные диски, кондиционер, Full LED фары, 6 подушек безопасности, интеллектуальные системы безопасности и исключительно механическую коробку передач.

Вторая комплектация Accenta имеет 17-дюймовые диски, климат-контроль, подогрев передних сидений и зеркал, 8” сенсорный экран и камеру заднего вида с поддержкой Apple CarPlay и Android Autо. Есть варианты с механикой (579 290 грн) или АКП (623 090 грн).

Три высшие комплектации имеют еще больше оборудования, топ-версия за 798 090 грн. предлагает элементы персонализации салона и кузова, а также аудиосистему Bose Personal Plus.