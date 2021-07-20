Базова комплектація коштує від 522 900 гривень, топ-версія оцінена у 798 090 грн.

В дилерській мережі Nissan починають приймати замовлення на друге покоління компактного кросовера Nissan Juke. Попередня генерація за 10 років випуску розійшлася півторамільйонним тиражем.

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Новий Juke зберіг такі елементи дизайну попередника, як характерні круглі фари, які отримали Y-подібні світлодіодні "зіниці". Вони перегукуються з дизайном решітки радіатора V-Motion.

Колір можна вибрати з-поміж 11 варіантів кузова та трьох – даху.

Під капотом – однолітровий 3-циліндровий бензиновий турбодвигун. Він забезпечує потужність в 114 к.с. і 180 Нм крутного моменту (200 Нм – в режимі турбо). В стандартну комплектацію входить 6-ступінчаста механічна трансмісія, також доступна нова автоматична 7-ступінчаста трансмісія з подвійним зчепленням і підкермовими перемикачами.

Виробник обіцяє середню витрату пального 5,9 л/100 км в автомобілях з механічною трансмісією та 6,0 л/100 км в автомобілях з "автоматом".

Базова комплектація Visia за 522 900 грн включає 16-дюймові сталеві диски, кондиціонер, Full LED фари, 6 подушок безпеки, інтелектуальні системи безпеки та виключно механічну коробку передач.

Друга комплектація Accenta має 17-дюймові диски, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь і дзеркал, 8” сенсорний екран та камеру заднього виду з підтримкою Apple CarPlay та Android Autо. Є варіанти з механікою (579 290 грн) чи АКП (623 090 грн).

Три вищі комплектації мають ще більше обладнання, топ-версія за 798 090 грн. пропонує елементи персоналізації салону й кузову і аудіосистему Bose Personal Plus.