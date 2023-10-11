Модель стоит от 881300 гривен.

Обновленный Peugeot 2008 уже доступен для заказа у дилеров, первые автомобили скоро прибудут в Украину.

Недавно компактный кроссовер Peugeot 2008 прошел плановое обновление – получил измененную переднюю часть с характерными тройными светодиодными (LED) полосами дневных ходовых огней, новый передний бампер с расширенной решеткой радиатора, двойные горизонтальные задние фонари, новую палитру колесных дисков.

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Салон 2008-го украшает 10-дюймовый дисплей, контурная 8-цветная подсветка, новые отделочные материалы.

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Обновленный автомобиль уже с начала продаж предложит украинским клиентам два турбодвигателя по выбору: бензиновый или дизельный.

Бензиновый двигатель 1.2 PureTech имеет мощность 130 л. и крутящий момент 230 Нм, мотор работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач. Бензиновая версия Peugeot 2008 демонстрирует ускорение 0-100 км/ч за 10,2 секунды, а максимальная скорость достигает 199 км/ч.

Дизельный двигатель BlueHDi 1.5 имеет аналогичную мощность в 130 л.с. и увеличенный крутящий момент на уровне 300 Нм. Кроме того, дизельная версия оснащена 8-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач и системой Stop&Start, дополнительно улучшающей и так отличные показатели потребления топлива: в городском цикле – 4,4 л на 100 км; в загородном цикле – 3,8 л на 100 км; в смешанном цикле – 4,0 л на 100 км.

Цена автомобиля зависит от двигателя и комплектации:

С турбобензиновым двигателем 1.2 PureTech 130 АКПП-6 в стартовой комплектации ACTIVE – от 881300 грн.

1.2 PureTech 130 АКПП-6 в средней комплектации ALLURE – от 986800 грн.

С дизелем 1.5 BlueHDi 130 S&S АКПП-8 в стартовой комплектации ACTIVE – от 962 000 грн.

1.5 BlueHDi 130 S&S АКПП-8 и в комплектации ALLURE – от 1067500 грн.

Peugeot 2008 в топовом исполнении GT (двигатель 1.5 BlueHDi 130 S&S АКПП-8) – от 1 176 600 грн.

Комплектации: