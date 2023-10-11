Модель стоит от 881300 гривен.
Обновленный Peugeot 2008 уже доступен для заказа у дилеров, первые автомобили скоро прибудут в Украину.
Недавно компактный кроссовер Peugeot 2008 прошел плановое обновление – получил измененную переднюю часть с характерными тройными светодиодными (LED) полосами дневных ходовых огней, новый передний бампер с расширенной решеткой радиатора, двойные горизонтальные задние фонари, новую палитру колесных дисков.
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Салон 2008-го украшает 10-дюймовый дисплей, контурная 8-цветная подсветка, новые отделочные материалы.
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Обновленный автомобиль уже с начала продаж предложит украинским клиентам два турбодвигателя по выбору: бензиновый или дизельный.
Бензиновый двигатель 1.2 PureTech имеет мощность 130 л. и крутящий момент 230 Нм, мотор работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач. Бензиновая версия Peugeot 2008 демонстрирует ускорение 0-100 км/ч за 10,2 секунды, а максимальная скорость достигает 199 км/ч.
Дизельный двигатель BlueHDi 1.5 имеет аналогичную мощность в 130 л.с. и увеличенный крутящий момент на уровне 300 Нм. Кроме того, дизельная версия оснащена 8-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач и системой Stop&Start, дополнительно улучшающей и так отличные показатели потребления топлива: в городском цикле – 4,4 л на 100 км; в загородном цикле – 3,8 л на 100 км; в смешанном цикле – 4,0 л на 100 км.
Цена автомобиля зависит от двигателя и комплектации:
- С турбобензиновым двигателем 1.2 PureTech 130 АКПП-6 в стартовой комплектации ACTIVE – от 881300 грн.
- 1.2 PureTech 130 АКПП-6 в средней комплектации ALLURE – от 986800 грн.
- С дизелем 1.5 BlueHDi 130 S&S АКПП-8 в стартовой комплектации ACTIVE – от 962 000 грн.
- 1.5 BlueHDi 130 S&S АКПП-8 и в комплектации ALLURE – от 1067500 грн.
- Peugeot 2008 в топовом исполнении GT (двигатель 1.5 BlueHDi 130 S&S АКПП-8) – от 1 176 600 грн.
Комплектации:
- Новый Peugeot 2008 ACTIVE уже со старта модельной линейки предлагает: системы ABS и ESP, круиз-контроль с ограничителем скорости, фронтальные и боковые подушки безопасности, боковые шторки безопасности, защиту двигателя, систему мониторинга давления в шинах, климат-контроль, электрические стеклоподъемники на всех дверцах, задние датчики парковки, подогрев передних сидений, салон Peugeot i-Cockpit и приборная панель с матричным 3,5-дюймовым дисплеем, отделка сидений тканью Pneuma, сенсорный 10-дюймовый дисплей, беспроводное подключение Android Auto и Apple CarPlay. , легкосплавные 16-дюймовые диски колесные NOMA.
- Версия ALLURE добавляет к вышеупомянутому: систему Grip Control (для бензинового двигателя), безключевой доступ и запуск двигателя, HD камеру заднего вида 180, цветной полноразмерный 10-дюймовый кластер приборной панели, центральный 10-дюймовый дисплей увеличенного разрешения 6 Casual Lomsa, легкосплавные 17-дюймовые колесные диски Karakoy и прочее.
- Версия Peugeot 2008 GT дополнительно отличается следующим: пакет «Безопасность» (адаптивный круиз-контроль с функцией полной остановки «Stop&Go», система предупреждения столкновения и экстренного торможения в городском цикле движения «Active Safety Brake», активная система удержания Posi Assist», система распознавания усталости водителя, распознавание дорожных знаков), система мониторинга «слепых зон» боковых зеркал, беспроводная зарядка для мобильных телефонов, камеры переднего и заднего обзора 360 высшего разрешения, сидение с отделкой Alcantara и массажем, фары Full дальний свет, легкосплавные 18-дюймовые колесные диски EVISSA.