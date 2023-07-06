Компактный хэтчбек получил изменения в облике, гибридные силовые агрегаты и полностью электрическую версию с запасом хода в 400 км. Автомобиль будет доступен в ноябре 2023 года.

Линейка модели будет базироваться на трех версиях – Active, Allure, GT – и пяти силовых агрегатах. Среди них – новая полностью электрическая версия Peugeot Е-208 с электродвигателем мощностью 115 кВт/156 л.с. и запасом хода 400 км. Кроме того, появятся гибридные версии модели Peugeot 208 – Hybrid 100 и Hybrid 136.

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Новая световая подпись впервые использована на модели 208. Его ключевым дизайнерским элементом являются три длинные вертикальные линии, как следы от когтей, расположенные в черных глянцевых вставках переднего бампера. Они смещены к внешним границам автомобиля, чтобы зрительно сделать хэтчбек более солидным и широким.

На версии GT также будут светодиодные фары (Full LED) с тремя независимыми оптическими модулями.

Что изменилось в обновленном Peugeot 208

Все версии Нового Peugeot 208 получат измененную переднюю часть с новым логотипом в центре радиаторной решетки, которая имеет общий цвет кузова, поэтому словно сливается с бампером и плавно переходит в него. Задние фонари состоят из трех светодиодных линий, расширяющих черную полосу крышки багажника.

Теперь передний, боковой, задний логотип Peugeot 208 и Е-208 имеют обновленные шрифты надписи и новый цвет Basalt Gray. Также электромобиль Peugeot Е-208 получит свой логотип-обозначение – двухцветный сине-белый значок “E”.

В интерьере использованы новые ткани для сидений. Например, предусмотрены варианты с черной отделкой Алькантара и прошивкой нитями цвета Adamite Green (доступна как опция для версии GT).

Приборная панель идеально расположена на уровне глаз водителя и оснащена цифровым дисплеем в версиях ALLURE и GT. Большой 10-дюймовый цифровой экран имеет новый дизайн, а в версии GT прилагается 3D-дисплей. Водитель может настроить цвет дисплея, а также форму подачи и содержание информации в соответствии со своими предпочтениями. Для версии ACTIVE новый Peugeot 208 хранит аналоговую приборную панель с цветным экраном диагональю 3,5 дюйма.

Большой центральный 10-дюймовый сенсорный экран теперь стандартен для всех версий Peugeot 208 и Е-208 (ранее первые две комплектации были оснащены 7-дюймовым экраном). Все версии новинки сохранили фирменные "клавиши пианино" под центральным экраном, что гарантирует быстрый доступ к первоочередным функциям.





В центре композиции салона Peugeot i-Cockpit® находится компактный руль, содержащий новый логотип Peugeot и (в соответствующих комплектациях) отметку GT.

В версии GT существует восемь разных цветов фоновой подсветки салона, некоторые из них совершенно новые. Кроме того, разные цвета подсветки салона теперь согласуются с цветами центрального сенсорного экрана и выбранного режима движения.

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Силовые агрегаты Peugeot 208

Новый электромобиль Peugeot 208 E-208 обладает более мощным электрическим двигателем на 115 кВт/156 л.с. в сочетании с увеличенным аккумулятором емкостью 51 кВ*ч, благодаря чему удается обеспечить запас хода до 400 км.

Для модели доступны два типа бортовых зарядных устройств – однофазный мощностью 7,4 кВт, а в качестве опции доступно трехфазное зарядное устройство на 11 кВт. Кроме того, предусмотрена возможность быстрой зарядки на стационарных зарядных станциях.

Таким образом, приблизительное время зарядки аккумулятора от 20 до 80% составляет менее 25 минут при использовании быстрой зарядной станции (мощность 100 кВт). Полная зарядка аккумулятора от зарядного устройства Wallbox (мощность 7,4 кВт) длится около 4 часов 40 минут. При использовании бытовой розетки (мощность 3,2 кВт) для полной зарядки потребуется примерно 11 часов 10 минут.

Обновленный Peugeot 208 также предлагает две гибридные силовые установки – HYBRID 100 и HYBRID 136, где индекс указывает приблизительный уровень мощности в лошадиных силах.

Peugeot 208 48V HYBRID состоит из бензинового двигателя PureTech, электромотора и тягового аккумулятора. Благодаря заряжаемому аккумулятору и дополнительному электромотору гибридная технология обеспечивает дополнительный крутящий момент на низких оборотах и до 15% уменьшение уровня потребления топлива.

Традиционные двигатели Peugeot 208 таковы:

PureTech 75: бензиновый 3-цилиндровый двигатель 1.2 мощностью 75 л.с., оснащенный системой Stop&Start в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач;

PureTech 100: бензиновый 3-цилиндровый двигатель 1.2 мощностью 100 л.с., оснащенный системой Stop&Start в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Peugeot 208 оснащен системой Peugeot i-Connect уже в стандартной комплектации для всех версий, а в качестве опций – система Peugeot i-Connect Advanced.

Обе системы построены вокруг центрального 10-дюймового сенсорного дисплея. В верхней части экрана постоянно отображается информация о внешней температуре и режиме работы климатической системы, данные онлайн подключения, информация об уведомлениях, актуальном времени. Система Peugeot i-Connect Advanced имеет функцию голосовых команд по запросу "OK PEUGEOT" и последующего общения общепринятыми фразами.

Все обновления производятся "воздухом", без необходимости посещения сервисного центра и подключения любых проводов.



Новые Peugeot 208 и Peugeot E-208 сохранили размеры: 4055 мм в длину, 1745 мм в ширину (без учета ширины зеркал), 1430 мм в высоту. Объем багажника остался неизменным и составляет 309 литров (загрузка под полку).

Напомним, что французы смогут управлять автомобилем с 17 лет.