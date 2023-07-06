Компактний хетчбек отримав зміни в зовнішності, гібридні силові агрегати та повністю електричну версію з запасом ходу у 400 км. Авто буде доступним у листопаді 2023 року.

Лінійка моделі буде базуватись на трьох версіях – Active, Allure, GT – і п’яти силових агрегатах. Серед них – нову повністю електричну версію Peugeot Е-208 з електродвигуном потужністю 115 кВт/156 к.с. та запасом ходу 400 км. Крім того, з’являться гібридні версії моделі Peugeot 208 – Hybrid 100 та Hybrid 136.

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Новий світловий підпис вперше використано на моделі 208. Його ключовим дизайнерським елементом є три довгі вертикальні лінії, наче сліди від кігтів, що розташовані в чорних глянцевих вставках переднього бамперу. Вони зміщені до зовнішніх меж автомобіля, аби візуально зробити хетчбек більш солідним та ширшим.

На версії GT також будуть світлодіодні фарами (Full LED) з трьома незалежними оптичними модулями.

Що змінилось в оновленому Peugeot 208

Всі версії Нового Peugeot 208 отримають змінену передню частину з новим логотипом в центрі решітки радіатора, яка має спільний колір кузова,тож неначе зливається з бампером та плавно переходить в нього. Задні ліхтарі складаються з трьох світлодіодних ліній, які наче розширюють чорну смугу кришки багажника.

Відтепер передній, боковий, задній логотип Peugeot 208 та Е-208 мають оновлені шрифти напису й новий колір Basalt Gray. Також електромобіль Peugeot Е-208 отримає власний логотип-позначення – двоколірний синьо-білий значок “E”.

В інтер’єрі використані нові тканини для сидінь. Наприклад, передбачено варіанти з чорним оздобленням “Алькантара” та прошивкою нитками кольору Adamite Green (доступна як опція для версії GT).

Панель приладів ідеально розташована на рівні очей водія й оснащена цифровим дисплеєм у версіях ALLURE та GT. Великий 10-дюймовий цифровий екран має новий дизайн, а у версії GT додається 3D-дисплей. Водій може налаштувати колір дисплея, а також форму подачі та зміст інформації відповідно до своїх уподобань. Для версії ACTIVE новий Peugeot 208 зберігає аналогову панель приладів з кольоровим екраном діагоналлю 3,5 дюйми.

Великий центральний 10-дюймовий сенсорний екран відтепер є стандартним для всіх версій Peugeot 208 та Е-208 (раніше перші дві комплектації було оснащено 7-дюймовим екраном). Всі версії новинки зберегли фірмові «клавіші піаніно» під центральним екраном, що гарантує швидкий доступ до першочергових функцій.





У центрі композиції салону Peugeot i-Cockpit® знаходиться компактне кермо, яке містить новий логотип Peugeot та (у відповідних комплектаціях) позначку GT.

У версії GT існує вісім різних кольорів фонового підсвічування салону, деякі з них абсолютно нові. Крім того, різні кольори підсвічування салону тепер узгоджуються з кольорами центрального сенсорного екрана та вибраного режиму руху.

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Силові агрегати Peugeot 208

Новий електромобіль Peugeot 208 E-208 має більш потужний електричний двигун на 115 кВт/156 к.с. у поєднанні зі збільшеним акумулятором ємністю 51 кВ*год., завдяки чому вдається забезпечити запас ходу до 400 км.

Для моделі доступні два типи бортових зарядних пристроїв – однофазний потужністю 7,4 кВт, а у якості опції доступний трифазний зарядний пристрій на 11 кВт. Крім того, передбачена можливість «швидкої зарядки» на стаціонарних зарядних станціях.

Таким чином, приблизний час зарядки акумулятора від 20% до 80% становить менше 25 хвилин при використанні швидкої зарядної станції (потужність 100 кВт). Повна зарядка акумулятора від зарядного пристрою Wallbox (потужність 7,4 кВт) триває близько 4 годин 40 хвилин. А при використанні побутової розетки (потужність 3,2 кВт) для повної зарядки знадобиться приблизно 11 годин 10 хвилин.

Оновлений Peugeot 208 також пропонує дві гібридні силові установки – HYBRID 100 та HYBRID 136, де індекс вказує на приблизний рівень потужності у кінських силах.

Peugeot 208 48V HYBRID складається з бензинового двигуна PureTech, електромотору та тягового акумулятора. Завдяки акумулятору (який заряджається під час руху) та додатковому електромотору, гібридна технологія забезпечує додатковий крутний момент на низьких обертах і до 15% зменшення рівня споживання палива.

Традиційні двигуни Peugeot 208 такі:

PureTech 75: бензиновий 3-циліндровий двигун 1.2 потужністю 75 к.с., оснащений системою Stop & Start у поєднанні з 5-ступеневою механічною коробкою передач;

PureTech 100: бензиновий 3-циліндровий двигун 1.2 потужністю 100 к.с., оснащений системою Stop & Start у поєднанні з 6-ступеневою механічною коробкою передач.

Peugeot 208 оснащений системою Peugeot i-Connect вже в стандартній комплектації для всіх версій, а у якості опцій – система Peugeot i-Connect Advanced.

Обидві системи побудовані навколо центрального 10-дюймового сенсорного дисплея. У верхній частині екрана постійно відображається інформація про зовнішню температуру та режим роботи кліматичної системи, дані онлайн підключення, інформація про сповіщення, актуальний час.

Система Peugeot i-Connect Advanced має функцію голосових команд за запитом “OK PEUGEOT” та подальшого спілкування загальноприйнятими фразами.

Всі оновлення здійснюються “повітрям”, без необхідності відвідування сервісного центру та підключення будь-яких дротів.



Нові Peugeot 208 та Peugeot E-208 зберегли розміри: 4055 мм в довжину, 1745 мм в ширину (без врахування ширини дзеркал), 1 430 мм у висоту. Об’єм багажника залишився незмінним й становить 309 літрів (завантаження під полицю).

Нагадаємо, що французи зможуть керувати автомобілем з 17 років.