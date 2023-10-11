Модель коштує від 881 300 гривень.
Оновлений Peugeot 2008 вже доступний для замовлення у дилерів, перші авто незабаром прибудуть в Україну.
Нещодавно компактний кросовер Peugeot 2008 пройшов планове оновлення – отримав змінену передню частину з характерними потрійними світлодіодними (LED) смугами денних ходових вогнів, новий передній бампер з розширеною решіткою радіатора, подвійні горизонтальні задні ліхтарі, нову палітру колісних дисків.
Також цікаво Peugeot 208 оновили трохи раніше
Салон 2008-го прикрашає 10-дюймовий дисплей, контурне 8-кольорове підсвічування, нові матеріали оздоблення.
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Оновлений автомобіль уже від початку продажів запропонує українським клієнтам два турбодвигуни на вибір: бензиновий або дизельний.
Бензиновий двигун 1.2 PureTech має потужність 130 к.с. та крутний момент 230 Нм, мотор працює у парі з 6-ступеневою автоматичною коробкою перемикання передач. Бензинова версія Peugeot 2008 демонструє прискорення 0-100 км/год за 10,2 секунди, а максимальна швидкість сягає 199 км/год.
Дизельний двигун 1.5 BlueHDi має аналогічну потужність у 130 к.с. та збільшений крутний момент на рівні 300 Нм. Крім того, дизельна версія оснащена 8-ступеневою автоматичною коробкою перемикання передач та системою Stop&Start, що додатково покращує й так чудові показники споживання палива: у міському циклі – 4,4 л на 100 км; у заміському циклі – 3,8 л на 100 км; у змішаному циклі – 4,0 л на 100 км.
Ціна автомобіля залежить від двигуна та комплектації:
- З турбобензиновим двигуном 1.2 PureTech 130 АКПП-6 в стартовій комплектації ACTIVE – від 881 300 грн.
- 1.2 PureTech 130 АКПП-6 в середній комплектації ALLURE – від 986 800 грн.
- З дизелем 1.5 BlueHDi 130 S&S АКПП-8 в стартовій комплекткації ACTIVE – від 962 000 грн.
- 1.5 BlueHDi 130 S&S АКПП-8 та в комплектації ALLURE – від 1 067 500 грн.
- Peugeot 2008 в топовому виконанні GT (двигун 1.5 BlueHDi 130 S&S АКПП-8) – від 1 176 600 грн.
Комплектації:
- Новий Peugeot 2008 ACTIVE вже зі старту модельної лінійки пропонує: системи ABS та ESP, круїз-контроль з обмежувачем швидкості, фронтальні та бокові подушки безпеки, бокові шторки безпеки, захист двигуна, систему моніторингу тиску в шинах, клімат-контроль, електричні скло-підіймачі на всіх дверцятах, задні датчики паркування, підігрів передніх сидінь, салон Peugeot i-Cockpit та панель приладів з матричним 3,5-дюймови дисплеєм, оздоблення сидінь тканиною Pneuma, сенсорний 10-дюймовий дисплей, бездротове підключення Android Auto та Apple CarPlay, фари EcoLED, легкосплавні 16-дюймові колісні диски NOMA.
- Версія ALLURE додає до вищезгаданого: систему Grip Control (для бензинового двигуна), безключовий доступ та запуск двигуна, HD камеру заднього огляду 180, кольоровий повнорозмірний 10-дюймовий кластер панелі приладів, центральний 10-дюймовий дисплей збільшеної роздільної здатності (1366х768), оздоблення салону Casual Lomsa, легкосплавні 17-дюймові колісні диски KARAKOY та інше.
- Версія Peugeot 2008 GT додатково вирізняється наступним: пакет «Безпека» (адаптивний круїз-контроль з функцією повної зупинки «Stop&Go», система попередження про зіткнення та екстреного гальмування у міському циклі руху «Active Safety Brake», активна система утримання смуги руху «Lane Positionning Assist», система розпізнавання втоми водія, розпізнавання дорожніх знаків), система моніторингу «сліпих зон» бокових дзеркал, бездротова зарядка для мобільних телефонів, камери переднього та заднього огляду 360 вищої роздільної якості, сидіння з оздобленням Alcantara та масажем, фари Full LED та адаптивне дальнє світло, легкосплавні 18-дюймові колісні диски EVISSA тощо.