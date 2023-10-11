Модель коштує від 881 300 гривень.

Оновлений Peugeot 2008 вже доступний для замовлення у дилерів, перші авто незабаром прибудуть в Україну.

Нещодавно компактний кросовер Peugeot 2008 пройшов планове оновлення – отримав змінену передню частину з характерними потрійними світлодіодними (LED) смугами денних ходових вогнів, новий передній бампер з розширеною решіткою радіатора, подвійні горизонтальні задні ліхтарі, нову палітру колісних дисків.

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Салон 2008-го прикрашає 10-дюймовий дисплей, контурне 8-кольорове підсвічування, нові матеріали оздоблення.

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Оновлений автомобіль уже від початку продажів запропонує українським клієнтам два турбодвигуни на вибір: бензиновий або дизельний.

Бензиновий двигун 1.2 PureTech має потужність 130 к.с. та крутний момент 230 Нм, мотор працює у парі з 6-ступеневою автоматичною коробкою перемикання передач. Бензинова версія Peugeot 2008 демонструє прискорення 0-100 км/год за 10,2 секунди, а максимальна швидкість сягає 199 км/год.

Дизельний двигун 1.5 BlueHDi має аналогічну потужність у 130 к.с. та збільшений крутний момент на рівні 300 Нм. Крім того, дизельна версія оснащена 8-ступеневою автоматичною коробкою перемикання передач та системою Stop&Start, що додатково покращує й так чудові показники споживання палива: у міському циклі – 4,4 л на 100 км; у заміському циклі – 3,8 л на 100 км; у змішаному циклі – 4,0 л на 100 км.

Ціна автомобіля залежить від двигуна та комплектації:

З турбобензиновим двигуном 1.2 PureTech 130 АКПП-6 в стартовій комплектації ACTIVE – від 881 300 грн.

1.2 PureTech 130 АКПП-6 в середній комплектації ALLURE – від 986 800 грн.

З дизелем 1.5 BlueHDi 130 S&S АКПП-8 в стартовій комплекткації ACTIVE – від 962 000 грн.

1.5 BlueHDi 130 S&S АКПП-8 та в комплектації ALLURE – від 1 067 500 грн.

Peugeot 2008 в топовому виконанні GT (двигун 1.5 BlueHDi 130 S&S АКПП-8) – від 1 176 600 грн.

Комплектації: