Цей автомобіль новим коштував 3000 доларів в той час як "Ланос" – 7000. Які ще переваги у легендарної "Славути"?

На огляді у автоблогера - автомобіль ЗАЗ 1103 Славута з пробігом 250 000 км. При цьому ні двигун, ні коробка в неї навіть не розбиралась. "Славута" – український автомобіль, який навіть новим був не дуже надійним. Ходять чутки, що люди, виїхавши з автосалону, не могли доїхати на ній додому без поломок. І навіть на гарантії вона була частою гостею фірмових СТО ЗАЗ. Окрім того, в "Славути" – незадовільна безпека, вірніше повна її відсутність.

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Автомобіль міг комплектуватися двигунами від 1,1 до 1,3 л, на які легко встановлюється ГБО 2-го покоління. В багатьох машин гнилі кузова, однак якщо за машиною слідкували, вона може непогано зберегтися.

Вартість ЗАЗ-1103 "Славута" на українському ринку – від 700 доларів за варіанти не на ходу, до 2500 доларів за "ідеал". Така висока ціна – через те, що в деяких містах їх використовують як таксі. І навіть якщо вона часто ламається, то запчастини недорогі, а полагодити її можна в будь-якому гаражі.

Про вживану "Славуту" – у відео:

Нагадаємо, чи можна придбати "Ланос" за 1100 доларів.