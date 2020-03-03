Jeep Grand Cherokee – очень популярный внедорожник в США, а поскольку эти авто часто везут в Украину, то он начинает появляться и у нас.

Команда SRT взяла на себя смелость развенчать мифы, которые распространены вокруг Grand Cherokee последнего, четвертого поколения.

Автомобиль дебютировал в 2009 году, а в 2013 году было существенное обновление. На Jeep Grand Cherokee устанавливают много двигателей, однако на тест-драйве у SRT бензиновый Pentastar объемом 3,6 л. Также существует несколько вариантов коробки передач. Несмотря на недобрую славу двигателей, они достаточно надежны. То же самое касается и коробок передач.

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Подвеска бывает как пневматическая, так и обычная. На замену задней неразрезной балке пришла независимая. А насчет рамы, то в Grand Cherokee ее не было и в предыдущих поколениях.

Больше о Jeep Grand Cherokee – в видео:

Напомним, что Jeep сделал самый дешевый внедорожник с электромотором.