Jeep Grand Cherokee – дуже популярний позашляховик в США, а оскільки ці авто часто везуть в Україну, то він починає з’являтись і у нас.

Команда SRT взяла на себе сміливість розвінчати міфи, які поширені навколо Grand Cherokee останнього, четвертого покоління.

Автомобіль дебютував в 2009 році, а в 2013 році було суттєве оновлення. На Jeep Grand Cherokee встановлюють багато двигунів, однак на тест-драйві у SRT – бензиновий Pentastar об’ємом 3,6 л. Також існує кілька варіантів коробки передач. Незважаючи на недобру славу двигунів, вони достатньо надійні. Те ж саме стосується і коробок передач.

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Підвіска буває як пневматична, так і звичайна. На заміну задній нерозрізній балці прийшла незалежна. А щодо рами, то в Grand Cherokee її не було і в попередніх поколіннях.

Більше про Jeep Grand Cherokee – у відео:

Нагадаємо, що Jeep зробив найдешевший позашляховик з електромотором.