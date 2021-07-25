В немецком городе Гармиш-Партенкирхен выставили на продажу внедорожник Lada Niva образца 2001 года выпуска.

Автомобиль получил ряд специализированного оборудования, предназначенного для уборки снега. За российский модифицированный снегоуборщик с пробегом 10 750 километров продавец запросил 12 500 евро.

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Чтобы превратить классическую "Ниву" в машину для уборки снега, владелец установил на передний бампер внедорожника подвижную силовую конструкцию, на которой закрепил специальный снегоуборочной ковш и дополнительные фары. В задней части автомобиля появилась дробильная установка для льда, а на крыше – дополнительный багажник для оборудования.

Модифицированная Lada Niva оснащена 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью 83 лошадиных силы, который соответствует экологическому стандарту Евро-4. В паре с агрегатом работают пятиступенчатая “механика” и раздаточная коробка передач. Привод полный, с блокировкой межосевого дифференциала.