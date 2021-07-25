У німецькому місті Гарміш-Партенкірхен виставили на продаж позашляховик Lada Niva зразка 2001 року випуску.

Автомобіль отримав ряд спеціалізованого обладнання, призначеного для прибирання снігу. За російський модифікований снігоприбиральник з пробігом 10 750 кілометрів продавець запросив 12 500 євро.

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Щоб перетворити класичну “Ниву” в машину для прибирання снігу, власник встановив на передній бампер позашляховика рухливу силову конструкцію, на якій закріпив спеціальний снігоприбиральної ківш і додаткові фари. У задній частині автомобіля з'явилася дробильна установка для льоду, а на даху - додатковий багажник для обладнання.

Модифікована Lada Niva оснащена 1,7-літровим бензиновим мотором потужністю 83 кінські сили, який відповідає екологічному стандарту Євро-4. У парі з агрегатом працюють п'ятиступінчаста “механіка” і роздавальна коробка передач. Привід повний, з блокуванням міжосьового диференціала.