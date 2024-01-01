Очень странный Porsche 928 для шумовых тестов: фото

Убедиться, что автомобили не слишком громкие, особенно сложно для компаний, специализирующихся на мощных автомобилях. Они, как правило, имеют более громкие выхлопы, а также широкие шины, которые обычно более шумные.

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В конце 1980-х Porsche пришлось создать эту технику, чтобы убедиться, что ее спортивные автомобили не будут слишком шумными. Основанный на 928, этот одноразовый прототип начал свою работу в 1989 году, именно тогда, когда "Назад в будущее, часть II" вышла на большой экран. В альтернативной вселенной доктор Эммет "Док" Браун ездил бы на этом вместо DeLorean DMC-12. Мы считаем, что странная машина из Цуффенхаузена также идеально вписалась бы в антиутопический боевик, такой как "Безумный Макс".

В то время как машина времени Дока использовала кузов из нержавеющей стали, как Cybertruck, Porsche обернул кузов автомобиля ватой. Это помогло инженерам изолировать и минимизировать источники шума двигателя, впуска и выхлопа. Идея этой 928 заключалась в том, чтобы оценить уровень шума различных смесей для шин. Вот почему часть внутренностей автомобиля была перемещена за пределы кузова.

Действительно, радиатор был размещен впереди переднего бампера, тогда как эти два неуклюжих черпаки капота содержали пару вентиляторов для охлаждения двигателя. Большой ствол, прикрепленный к капоту, является местом, где происходил процесс всасывания, с кабелями, подключенными к идеально закрытому моторному отсеку. Скажем мягко, что внешний вид не был приоритетом.

Вид через заднее стекло был еще хуже, поскольку специальный выхлоп имел огромный глушитель, прикрепленный к стеклу. Двойные изогнутые выхлопные трубы были сварены вручную и расширены до самой высокой точки автомобиля, направленной к задней части. Что касается выпуклых колесных арок, их добавили, чтобы 928 мог вместить различные типы комбинаций колес и шин. В своей нынешней форме низкопрофильная резина окутывает легкосплавный диск предыдущего поколения 911.

Но почему Porsche вообще выбрал 928? Потому что 911 с воздушным охлаждением был просто слишком шумным для работы. 924 также было исключено, потому что инженеры хотели автомобиль, который имел бы много мощности в нижнем диапазоне оборотов. По словам механика Porsche Гаральда Манна, 944 также не подходил для этой задачи из-за "звука коробки передач при низких нагрузках". Он проработал в компании 40 лет, большую часть которых потратил на испытательные стенды для оценки уровня шума.

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Изначально Porsche испытывала автомобиль на имеющейся скользящей площадке, но со временем ее поверхность изменилась, и компании пришлось импровизировать. Для исключения переменных и получения более точных результатов была построена "дорожка для измерения внешнего шума" с использованием стандартизированного асфальта. 928 был оснащен сликовыми шинами, а его уровень шума был измерен на уровне 63 дБ во время стандартизированного теста на пролет на скорости 50 км/ч. Когда проводился тест, разрешенный предел был намного выше – 74 дБ.

Этот 928 может быть гадким утенком, но он идеально иллюстрирует принцип выполнения функции. Испытательный стенд с перекатыванием помог Porsche сделать свои автомобили тише, что может показаться глупым, но это нужно было сделать, чтобы соответствовать нормам по уровню шума. После более чем трех десятилетий службы он теперь находится в музее Porsche в Штутгарте.