Очереди на польской границе начинают увеличиваться

Увеличение очередей вызвано как пассажирскими, так и грузовыми потоками. Это традиционное явление накануне Рождества Христова и Нового года.

Как сообщила на своей странице в Facebook Гостаможслужба, количество транспортных средств, следующих из Украины, увеличилось на 52% по сравнению с прошлой пятницей.

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Наиболее загруженными являются пункты пропуска на Львовщине и Волыни, а именно:

Устилуг – Зосин;

Краковец – Корчева;

Шегини – Медика Медика;

Угринов - Долгобичув.

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Пограничники и таможенники призвали учесть такое положение на границе при планировании путешествий и логистических маршрутов и для комфортного пересечения границы выбирать менее загруженные пункты пропуска.

Ситуация на западных и южных украинских пограничных пунктах пропуска легковых, грузовых автомобилей и автобусов по состоянию на 19:00 20 декабря 2024 года. Скриншот: Авто24.