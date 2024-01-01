Очереди на польской границе начинают увеличиваться

ФОТО: ДПСУ|
Рождественские каникулы кого-то позвали в родной дом, кого-то в путешествие
Увеличение очередей вызвано как пассажирскими, так и грузовыми потоками. Это традиционное явление накануне Рождества Христова и Нового года.
Как сообщила на своей странице в Facebook Гостаможслужба, количество транспортных средств, следующих из Украины, увеличилось на 52% по сравнению с прошлой пятницей.
Читайте также Какие грузовики будут пересекать границу вне очереди
Наиболее загруженными являются пункты пропуска на Львовщине и Волыни, а именно:
Устилуг – Зосин;
Краковец – Корчева;
Шегини – Медика Медика;
Угринов - Долгобичув.
Путешествуете на запад Украины по трассе "Киев-Чоп"? Сделайте пит-стоп на АЗК WOG в с. Глыбочица на Житомирщине. Это самый большой АЗК в Украине. Здесь не только можно заправиться, но и отдохнуть и вкусно поесть в WOG CAFE, или выбрать блюда из меню еще трех ресторанов, которые действуют на территории комплекса.
Рекламная информация
Пограничники и таможенники призвали учесть такое положение на границе при планировании путешествий и логистических маршрутов и для комфортного пересечения границы выбирать менее загруженные пункты пропуска.
Ситуация на западных и южных украинских пограничных пунктах пропуска легковых, грузовых автомобилей и автобусов по состоянию на 19:00 20 декабря 2024 года. Скриншот: Авто24.