Черги на польському кордоні починають збільшуватись

ФОТО: ДПСУ|
Різдвяні канікули когось покликали до рідної домівки, когось у мандрівку
Збільшення черг спричинене як пасажирськими, так і вантажними потоками. Це традиційне явище напередодні Різдва Христового та Нового року.
Як повідомила на своїй сторінці в Facebook Держмитслужба, кількість транспортних засобів, які прямують з України, збільшилась на 52% порівняно з минулою п’ятницею.
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Найбільш завантаженими є пункти пропуску на Львівщині та Волині, а саме:
Устилуг – Зосин;
Краківець – Корчова;
Шегині – Медика;
Угринів - Долгобичув.
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Прикордонники та митники закликали врахувати такий стан на кордоні при плануванні подорожей та логістичних маршрутів і для комфортного перетину кордону обирати менш завантажені пункти пропуску.
Ситуація на західних та південних українських прикордонних пунктах пропуску легкових, вантажних автомобілів та автобусів станом на 19:00 20 грудня 2024 року. Скриншот: Авто24.