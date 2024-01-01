Черги на польському кордоні починають збільшуватись

Збільшення черг спричинене як пасажирськими, так і вантажними потоками. Це традиційне явище напередодні Різдва Христового та Нового року.

Як повідомила на своїй сторінці в Facebook Держмитслужба, кількість транспортних засобів, які прямують з України, збільшилась на 52% порівняно з минулою п’ятницею.

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Найбільш завантаженими є пункти пропуску на Львівщині та Волині, а саме:

Устилуг – Зосин;

Краківець – Корчова;

Шегині – Медика;

Угринів - Долгобичув.

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Прикордонники та митники закликали врахувати такий стан на кордоні при плануванні подорожей та логістичних маршрутів і для комфортного перетину кордону обирати менш завантажені пункти пропуску.

Ситуація на західних та південних українських прикордонних пунктах пропуску легкових, вантажних автомобілів та автобусів станом на 19:00 20 грудня 2024 року. Скриншот: Авто24.