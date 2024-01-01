Які вантажівки перетинатимуть кордон поза чергою

Постановою Кабміну затверджено новий експериментальний проєкт, що удосконалює процедуру формування пріоритетної черги й відтепер враховуватиме при переміщенні товарів з України наявність у підприємств авторизацій АЕО.

Зміни допоможуть бізнесу повноцінно відчути перевагу, яка полягає у першочерговому виконанні митних формальностей у пункті пропуску. Це дозволить уникнути затримок на кордоні та пришвидшити логістичні процеси та пов'язані з ними витрати, йдеться на сайті Держмитслужби.

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Митна служба вже організувала у найбільших пунктах пропуску через кордон окремі смуги та робочі місця з маркуванням "АЕО/NCTS/МДП" для першочергового оформлення таких вантажів.

Зазначається, що підприємствам в переміщенні товарів на умовах Конвенції про процедуру спільного транзиту та Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП також передбачена можливість включення до пріоритетної черги.

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Нині налагоджується інформаційна взаємодія систем Держмитслужби та Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури для врахування в єЧерзі інформації щодо наявності у підприємств статусу АЕО, а також переміщення товарів за транзитними деклараціями T1.

Довідково: АЕО – це особливий статус, який засвідчує високий ступінь довіри митниці до суб'єкта господарювання та надає йому можливість користуватися перевагами та спрощеннями. На сьогодні статус авторизованого економічного оператора отримала вже 71 українська компанія.