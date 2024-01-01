Какие грузовики будут пересекать границу вне очереди

Постановлением Кабмина утвержден новый экспериментальный проект, совершенствующий процедуру формирования приоритетной очереди и отныне будет учитывать при перемещении товаров из Украины наличие у предприятий авторизаций АЭО.

Изменения помогут бизнесу полноценно почувствовать преимущество, которое заключается в первоочередном выполнении таможенных формальностей в пункте пропуска. Это позволит избежать задержек на границе и ускорить логистические процессы и связанные с ними расходы, говорится на сайте Гостаможслужбы.

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Таможенная служба уже организовала в крупнейших пунктах пропуска через границу отдельные полосы и рабочие места с маркировкой "АЕО/NCTS/МДП" для первоочередного оформления таких грузов.

Отмечается, что предприятиям в перемещении товаров на условиях Конвенции о процедуре общего транзита и Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП также предусмотрена возможность включения в приоритетную очередь.

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Сейчас налаживается информационное взаимодействие систем Гостаможслужбы и Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры для учета в єЧерзі информации о наличии у предприятий статуса АЭО, а также перемещения товаров по транзитным декларациям T1.

Справочно: АЭО – это особый статус, который удостоверяет высокую степень доверия таможни к субъекту хозяйствования и предоставляет ему возможность пользоваться преимуществами и упрощениями. На сегодня статус авторизованного экономического оператора получила уже 71 украинская компания.