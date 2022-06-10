За два автомобиля и мотоцикл бизнесмен и меценат хочет выручить 120 тысяч долларов, чтобы приобрести каски.

Известный одесский бизнесмен и социальный предприниматель, а ныне активный волонтер Александр Яковенко заявил о распродаже своего автопарка – двух автомобилей и мотоцикла. Общую выручку в размере 120 тысяч долларов одессит передаст благотворительному фонду.

“С донатами на четвертый месяц войны стало немного труднее. Поэтому я решил избавиться от вещей из прошлой жизни, которые оказались для меня бессодержательными. Для вас это будет возможность получить эмоции, а для “Корпорации монстров” закупить шлемы для наших ребят. Всю выручку от продаж покупатель переводит на счет благотворительного фонда”, – написал на своей странице в Facebook Александр.

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Представленные лоты на продажу:

Байк BMW R Nine T 2019 р (пробег 4 000 км), стоимость $ 15 тысяч долларов.

T 2019 р (пробег 4 000 км), стоимость $ 15 тысяч долларов. Электромобиль Tesla 3 2018 р (пробег 30 000 км), стоимость $ 35 тысяч долларов.

2018 р (пробег 30 000 км), стоимость $ 35 тысяч долларов. Внедорожник Range Rover Sport 2020 р (пробег 40 000 км), стоимость $ 70 тысяч долларов.

Бизнесмен в шутку отмечает, что совершенно не против, если кто-то купит дороже, ведь так можно не просто сделать себе подарок, но и помочь стране.

“Я понимаю, что Украина – это страна невероятных людей, людей с большим сердцем и несокрушимой волей к справедливости. И пока мы вместе, несмотря на географию, идем к победе, нас невозможно будет одолеть”, – утверждает Александр.