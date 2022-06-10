За два автомобілі та мотоцикл бізнесмен та меценат хоче вторгувати 120 тисяч доларів, щоб придбати каски.

Відомий одеський бізнесмен та соціальний підприємець, а нині активний волонтер Олександр Яковенко заявив про розпродаж свого автопарку – двох автомобілів та мотоцикла. Загальну виручку в розмірі 120 тисяч доларів одесит передасть до благодійного фонду.

“З донатами на четвертий місяць війни стало трохи важче. Тому я вирішив позбутися речей з минулого життя, які виявились для мене беззмістовними. Для вас це буде можливість отримати емоції, а для „Корпорації монстрів“ закупити шоломи для наших хлопців. Усю виручку від продажу покупець переказує на рахунок благодійного фонду”, — написав на своїй сторінці у Facebook Олександр.

Також цікаво волонтери створили сайт з пошуку автомобілів для фронту

Представлені лоти на продаж:

Байк BMW R Nine T 2019 р (пробіг 4 000 км), вартість $ 15 тисяч доларів

T 2019 р (пробіг 4 000 км), вартість $ 15 тисяч доларів Електромобіль Tesla 3 2018 р (пробіг 30 000 км), вартість $ 35 тисяч доларів

2018 р (пробіг 30 000 км), вартість $ 35 тисяч доларів Позашляховик Range Rover Sport 2020 р (пробіг 40 000 км), вартість $ 70 тисяч доларів.

Бізнесмен жартома зауважує, що абсолютно не проти, якщо хтось купить дорожче, адже так можна не просто зробити собі подарунок, а й допомогти країні.

— Я розумію, що Україна — це країна неймовірних людей, людей з великим серцем та незламною волею до справедливості. І поки ми разом, незважаючи на географію, йдемо до перемоги, нас неможливо буде подолали, — стверджує Олександр.