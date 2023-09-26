Общество Одессы вручило одной из местных бригад территориальной обороны очередную партию техники и оборудования.

В нынешний список обеспечения, уже ставшего традиционным, вошло десять пикапов Mitsubishi L 200 и столько же лодок с моторами и ремкомплектами. Это значительно укрепит материально-техническую базу подшефного формирования.

Также терробороновцам в этой же партии транша закуплен и передан дизельный генератор мощностью 120 кВт.

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В целом же тендерные процедуры мэрия объявила на приобретение 66 лодок и 21 автомобиль. Фото: мэрия Одессы

Мэрия сообщает, что ранее община приобрела и передала одесским бригадам ТрО 58 единиц автотехники (грузовики, автокран, скорая помощь, авто высокой проходимости), 36 лодок, 15 стирально-банных комплексов и многое другое нужное имущество.