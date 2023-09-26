Громада Одеси вручила одній з місцевих бригад територіальної оборони чергову партію техніки та обладнання.

В нинішній список забезпечення, що вже стало традиційним, увійшло десять пікапів Mitsubishi L 200 та стільки ж човнів з моторами й ремкомплектами. Це дозволить суттєво зміцнити матеріально-технічну базу підшефного формування.

Також тероборонівцям у цій же партії траншу закуплено і передано дизельний генератор потужністю 120 кВт.

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Загалом же тендерні процедури мерія оголосила на придбання 66 човнів та 21 автівку. Фото: мерія Одеси

Мерія повідомляє, що раніше громада придбала та передала одеським бригадам ТрО 58 одиниць автотехніки (вантажівки, автокран, швидка допомога, автівки високої прохідності), 36 човнів, 15 прально-лазневих комплексів та багато іншого потрібного майна.