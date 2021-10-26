Немецкий производитель спорткаров построил два десятка таких дорожных машин, чтобы получить омологацию для трекового болида GT1. Каждый из этих автомобилей теперь является настоящим сокровищем для коллекционеров.

В настоящее время нетронутый экземпляр экзотического суперкара с чрезвычайно малым пробегом предлагается на продажу в Японии. Запрашиваемая цена впечатляет: 10 550 000 евро, без налогов.

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Выставленный на продажу экземпляр Porsche GT1 Strassenversion 1998 года выпуска окрашен в белый цвет, а внутри у него черный интерьер. Фары и задние фонари в стиле 996, а также есть сверхширокий кузов с экстремальными аэродинамическими элементами и огромными впускными отверстиями. Хотя он не такой редкий, как еще GT1-98 Straßenversion, этот автомобиль является весьма желанным для коллекционеров Porsche.

В движение автомобиль приводит 3,2-литровый шестицилиндровый двигатель с водяным охлаждением и двойным турбонаддувом, производящим около 700 л.с. мощности, которую транслирует на задние колеса через механическую коробку передач. Модифицированная на заводе модель Porsche разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,7 секунды и имеет максимальную скорость в 310 км/час. На одометре суперкара всего 787 км.

Автомобиль выставлен на продажу James Edition на аукционе BTC Auction Cars. К слову, даже если он будет продан за 10,55 миллиона евро, он будет не самым дорогим Porsche в истории, поскольку этот титул держит трековый болид 917K 1971 года выпуска, который был продан за 14 миллионов долларов (12 045 600 евро) частному коллекционеру. А самая высокая цена за 911 GT1 Strassenversion была зафиксирована в 2017 году, когда один из этих редких автомобилей с пробегом 7900 км ушел с молотка аукциона Gooding & Company за 5,665 миллиона долларов.

Фото: Porsche GT1 Strassenversion 1998 года выпуска, выставленный на продажу / Carscoops